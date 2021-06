Åpnet Norges første elbåthavn på Aker brygge

Det var jubel og glede da statsråd Guri Melby kom for å klippe snora til den nye elbåthavna i Oslo. Nå er alt klart for deling av utslippsfrie båter – hvor båtfolket kan nyte sjølivet lydløst og luktfritt.

– Dette er et veldig spennende konsept, og veldig fint at folk kan få en mulighet til å nyte fjorden på en miljøvennlig måte. Nå håper jeg at alle kaster seg over denne muligheten, sier statsråd og Venstreleder Guri Melby.

I den nye elbåthavna er det 12 plasser med åtte elbåter fra Kruser – verdens største elbåtpool.

Havna er utstyrt med samme type ladekontakter som elbiler bruker: 12 Type 2-kontakter og én hurtiglader med CCS-kontakt, som er plassert ytterst på brygga for besøkende med eldrift.

Cruiser lydløst

Den ferske havluften er uforstyrret av eksos fra en motor, og bølgene kjennes så tett på at det er til å synge av.

– Vi kan kjøre i 9,5 time i denne farten her, sier Christer Ervik fra Kruser, mens han guider elbåten ut på vannet fra den nyåpnede elbåthavnen på Aker Brygge.

Rekkevidden på elbåtene til Kruser avhenger sterkt av farten man holder. På standardbåtene vil rekkevidden i behagelig fart (4-5 knop) ligge på 5-7 timer. På premium-båtene vil den være om lag det dobbelte i sakte fart og om lag én time i planende fart (22-25 knop).

– Ved å bruke elektriske båter gjør man en kjempeforskjell for klima og miljø, samtidig som vi gjør fjorden tilgjengelig for flere, sier Ervik.

Store utslipp

De siste årene har det vært et søkelys på at også fritidsbåter må elektrifiseres. I Norge finnes det omtrent 948.000 fritidsbåter i 2021.

Miljødirektoratets rapport om klimagassutslipp viser at CO²-utslipp fra fritidsbåter var anslått til å være cirka 278.000 tonn CO²-ekvivalenter i 2019.

Skal man ta et riktig steg i retning av det grønne skiftet, er det én ting som absolutt trekkes frem som en parallell fra elbilmarkedet i Norge: Det trengs nok ladestasjoner for at man skal kunne ta steget over til eldrift.

– Vi har lært mye av Elbilforeningen og utviklingen av blant annet tilrettelegging av ladestasjoner, sier Maria Bos, daglig leder i Plug.

– Her er det mye som kan tas i bruk ved havner og for å utvikle ladefasiliteter for elbiler også. Det er et stort økosystem som skal jobbe sammen.

– Det er jo ikke etablert en standard for lading av elbåter. Det mest fornuftige er jo å se til elbiler. De ladeanleggene vi bygger har samme standard som til elbiler. Type 2-kontakt til normal lading og CCS til hurtiglading, fortsetter Bos.

Grønn bølge

Med eierne BKK i ryggen har Plug all den kompetansen de skulle trenge for å jobbe med lading for fritidsbåter og mindre arbeidsbåter. Verdens første lynlader for båt åpnet i mai, og verdens første kombinasjonslader for bil og båt finner du i Florø.

Norge har vært pionerer i elbilrevolusjonen, hvor praktisk og rask lading har vært essensielt for å legge til rette for elbilskiftet i landet. Da er det godt at man kan ta lærdom av dette og utviklingen av ladestasjoner for biler, og prosjektere det over på det grønne skiftet som skjer i og rundt havet.

Ledende på ladeinfrastruktur

– Det er kjempeviktig å se på at vi er foregangsnasjon på elbiler, men vi er ikke et marked som produserer elbiler. Derimot er vi et land som er langt fremme på hele infrastrukturen og verdikjeden rundt elbilene. Og med våre to største eksportnæringer, energi og hav, har vi et miljø som brobygger disse helt perfekt, sier Birgit Liodden, leder for Elbåtforeningen.

– Båtlivet er noe som treffer mange mennesker, og det med nærhet til kyst, bruk av havner, kystlinjer og vann til rekreasjon er noe som treffer enda flere.

– Samtidig er det mye å lære av utbyggingen av ladenettverket for elbiler, som Elbilforeningen har jobbet stort med over lengre tid, sier Liodden.

– Deling er framtiden

Elbåthavna er et viktig steg i riktig retning av å gjøre det enklere for elbåtførere å lade båtene sine, tilby et mer miljøvennlig alternativ som vil komme klimaet og fisken til gode – og ikke minst utvide tilbudet av ladestasjoner på vann som på land.

Under åpningen av elbåthavna pekes det flere ganger på at det skjer en markedsendring. Deling er fremtiden. I Kruser sin båtpool reduseres utslippene per bruker med minst 95 prosent.

