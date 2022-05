Oversikt over arrangementssteder Bli med på ladeprat

ÅPNET PÅ STRAUME: Slik så det ut på Straume under åpningen av ladestasjonen denne uken.

Har du spørsmål om hurtiglading? Lurer du på hva som er forskjellen mellom hurtiglading og lynlading? Eller har du bare lyst til å slå av en prat med andre elbilister? Da bør du være med på en ladeprat! Her får du oversikt hvor Elbilforeningen arrangerer ladeprat.

Hva er ladeprat?

Elbilforeningens ladeprat er et lavterskelarrangement der Norsk elbilforening etablerer seg i noen timer ved en ladestasjon for å slå av en prat med våre medlemmer og nye og gamle elbilister som lurer på noe om lading.

Elbilister som ikke har prøvd hurtiglading før skal få den hjelpen de ønsker, og elbilister som lurer på noe rundt lading av elbil skal få stille alle spørsmålene de trenger svar på.

Du trenger ikke melde deg på for å delta på ladeprat – det er bare å stikke innom!

Oversikt over ladeprat

Fylke Tidspunkt Sted Vestfold og Telemark 1. juni

Kl: 18.00 BKK/Eviny sin ladestasjon ved Rema 1000 Holmestrand

(Se arrangementet på Facebook) Vestfold og Telemark 2. juni

Kl: 18.00 Tesla sin ladestasjon på Foksrød

(Se arrangementet på Facebook) Vestfold og Telemark 7. juni

Kl: 18.00 Recharge sin ladestasjon ved McDonalds i Porsgrunn

(Se arrangementet på Facebook) Vestfold og Telemark 9. juni

Kl: 16.00 Recharge sin ladestasjon ved Kiwi Ulefoss

(Se arrangementet på Facebook) Vestfold og Telemark 9. juni

Kl: 18.00 Recharge sin stasjon ved Shell Sjøormen i Seljord

(Se arrangementet på Facebook) Trøndelag 8. juni

Kl: 18.00 Trondheim, Recharge sin ladestasjon på Lade Arena Buskerud 16. juni

Kl: 19.00 Hokksund, Recharge sin stasjon på Esso i Lerbergkrysset Østfold 13. august

Kl: 12.00 BKK/Fortum sin ladestasjon ved Inspiria, Grålum

Listen er ikke uttømmende, og det kan bli arrangert ladeprat steder i landet som ikke er med i denne oversikten. Medlemmer vil få tilsendt invitasjon på e-post når det arrangeres ladeprat i området. Du kan også besøke lokalforeningens side på Facebook for mer informasjon. Her finner du oversikt over lokalforeningenes sider på Facebook.

Råd og tips på elbil.no

På elbil.no finner du mye nyttig informasjon og tips om hurtiglading. Her er noen tips til nyttig artikler:

Medlem? Ta med den blå ladebrikken

Er du medlem i Elbilforeningen kan du gjerne ta med den blå ladebrikken, og teste den på en ladestasjon.

Med Elbilforeningens nye blå ladebrikke og Ladeklubben kan du enkelt lade og betale hos flere ladeselskaper. Det eneste du trenger å gjøre er å legge til betalingskortet ditt i Ladeklubben-appen. Elbilforeningen har registrert brikken for deg.