Elbil-insentiv fungerte for bra: Stopper klimabonus til svenske elbilkjøpere

Det var så sent som 1. april i år at taket på klimabonusen steg fra 60.000 til 70.000 kroner , og salget av biler som tilfredsstilte utslippskravene steg kraftig etter økningen.

Den går ut på at alle som kjøper ny bil med et CO2-utslipp på maks 60 gram per kilometer ved blandet kjøring, er berettiget til å få tilbakebetalt en klimabonus på maksimalt 70.000 kroner. Pengene kan utbetales tidligst seks måneder etter at bilen er registrert.

– Jeg vil likevel berømme Sverige, som er et av landene i Europa som har innført et såkalt bonus-malus system. Nå må de bare endre litt på ordningen sin framover, den kan enkelt styrkes ved å stramme ytterligere inn for de mest forurensende bilene – det gir også økte inntekter til å finansiere støtten til elbilene, fortsetter generalsekretæren.

– Denne saken viser at støtteordninger over statsbudsjettet ikke er de beste, spesielt når «pengene tar slutt» og man stopper ordningen midt i året, kommenterer Bu.

Hun mener at Sverige her på sett og vis er blitt «rammet» av sin egen suksess.

Dette skjer til tross for at svenske myndigheter i år satte av hele 2,91 milliarder kroner til de såkalte klimabonus-utbetalingene. Det er 1,15 milliarder mer enn den tilsvarende summen som ble satt av til samme formål i 2020.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.