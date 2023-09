Parkering for elbil

Ny Tesla Model 3 – i Norge: Essensielle oppgraderinger på rekke og rad

MOT STRØMMEN: Mens de fleste prøver å gi store utvendige forandringer og minst mulig innvendig, går Tesla mot strømmen. Få utvendige endringer, men store forbedringer for brukeren.

Tesla-eierne er hørt og vel så det. Prisene er klare, bilen kan bestilles og de første leveres allerede i oktober.

Det har kommet drypp om den facliftede Model 3 med arbeidstittelen Highland en god tid nå, og vi har visst at produksjonen allerede har begynt i Kina.

Men konkrete lekkasjer har det vært utrolig få av.

Nå har den splitter nye Model 3 imidlertid blitt vist til et knippe journalister i Europa, blant annet Elbil24, som var først ute med saken i Norge klokka to i natt.

VERDENS BESTE? Midtkonsollen har fått flere inndelinger og kan nå lukkes helt.

Selv om bilen i hovedtrekk er lik, er det gjort massive forbedringer som man i høyeste grad vil oppleve i det daglige.

Noen av dem er svært etterlengtet, andre visste du ikke at du trengte –og én vil du høyst sannsynlig håpe du ikke fikk.

Her er endringene Nye lykter foran som lyser bedre

Nytt baklyktdesign og hele lykta er festet til bakluka

Teslas mest aerodynamiske bil

Betraktelig bedre rekkevidde

Større bagasjerom

Nye felger

Mye stillere inni

Mer stillegående og lettrullende Hankook ION EVO-dekk

Stemningslys

Bedre materialer

Man har fjernet hendler for blinklys, vindusviskere og giring

Bedret sidekollisjons-sikkerhet

Mykere oppsett på understellet

Lavere toppfart

Ventilerte forseter

Endret vinkel på setepute

Mer strøm i USB-C-portene

Mer lyssterk og responsiv skjerm, marginalt større

8-tommers skjerm i baksetet, inkludert paringsmulighet med trådløse headset

Flere og bedre mikrofoner

Doblet wifi-rekkevidde

UWB i stedet for bluethooth

Bedre lyd på Long Range-utgaven

To nye farger

Tesla-bokstaver på bakluka

Diffusor bak, omtrent som på Model Y

Nye priser

Bedre design – bedre aerodynamikk

Som vi allerede har sett bilder på, er frontfangeren endret.

Fronten er blitt dypere og glattere. Nå er også blinklysene integrert i hovedlyktene, så designen er cleanere enn noensinne.

Som en følge av dette blir bilen kjappere å montere – og det blir samtidig enklere og billigere å reparere.

Frontlyktene har fått en liggende LED-stripe som kjørelys, og lysene skal være bedre. Det opplyses ikke om de nå har fått matriselys.

MAKSIMALT RENT DESIGN: Ingen dekor, ingen ekstralykter.

Nå har de endelig også fått sort Tesla-logo i front. Bak står Tesla skrevet i sort.

Baklyktene har fått ny fasong og er nå i et stykke, uten skjøt. De sitter montert i luka og tar med seg lyktene ut.

Enklere i montering og det blir lekrere fordi man slipper en skjøt, noe Tesla later å være svært opptatt av.

Støtfangeren bak er også ny. Før var den i ett stykke, nå har den fått en fake diffusor i sort, for å få den mer lik Tesla Model Y.

De relativt beskjedne endringene i utseendet har gjort bilen til den mest aerodynamiske hos Tesla til nå, med en Cd-verdi på 0,219.

Felgene er også nye og mer aerodynamiske, og designet gjør at de ser større ut enn de faktisk er, sjekk de sorte feltene i ytterkant.

Dekkene, Hankook Ion Evo, skal ha lavere rullemotstand og gi mindre veistøy.

VISUELT STØRRE: Boen på bildet har de nye 19-tommerne, som på grunn av det sorte innlegget mellom eikene ser ennå større ut enn de er.

678 km rekkevidde

Endringene skal gi bilen mellom 5 og 8 prosent bedre rekkevidde, selv om det ikke er gjort noe med verken batteri eller drivverk.

Rekkevidden er ikke WLTP-verifisert ennå, men rekkevidden blir i så fall blant de aller beste på markedet – noe den i og for seg også var før oppgraderingen.

Her er rekkevidden på de nye modellvariantene:

Standard Range med 18-tommers hjul – 554 km (+44 km)

Standard Range med 19-tommers hjul – 513 km (+22 km)

Long Range med 18-tommers hjul – 678 km (+52 km)

Long Range med 19-tommers hjul – 629 km (+27 km)

Performance er ikke lansert ennå.

NEW FACE: Den enkleste måten å se ny modell på, blir de smale frontlyktene. Vi vet ingenting om det er LED Matrix eller ikke, men trolig ikke, siden det ikke nevnes.

Stillere

Selv etter endringene i 2020 har Tesla slitt med støy.

Nå har den fått mer støydempende sidevinduer både foran og bak, og dekkene er blitt mer stillegående.

Aerodynamikken i kombinasjon med ny forsegling i underkant av frontruta, mer støydempende materialer, nye materialer innvendig, nye pakninger og foringer til oppheng, skal gi 30 prosent mindre vindstøy.

Det vil si: Den skal være 30 prosent stillere mot omgivelsene når den står stille, og veistøy redusert med 20.

NYE MATERIALER: Setene har fortsatt vegansk skinn, men har annerledes design – og setene er nå ventilerte.

Sikrere og høyere komfort

Tesla Model 3 har allerede høy score i sikkerhetstesten fra Euro Ncap, men sidedørene er forsterket for å oppfylle kommende såkalt IIHS-standard i USA.

Model 3 har til nå gitt deg gokart-følelsen, men den kan føles litt vel stumpete å kjøre.

Nå skal demperoppsettet ha blitt noe mykere for å gi en bedre kjøreopplevelse.

ENDA STRAMMERE DESIGN INNVENDIG: Skjermen har mindre sort ramme, hendlene er borte og nå har du lokk over koppholderne også. Renere enn dette kan det nesten ikke bli.

Hvorfor toppfarten er senket til 201 km/t på Standard Range og Long Range, kan ikke forklares med de nye forandringene, men den var tidligere på henholdsvis 225 og 233 km/t.

Derimot går 0-100 km/t akkurat like kvikt som før, respektive 6,1 og 4,4 sekunder.

I ETT STYKKE: Baklyktene er ikke lenger todelt, men hele lykta henger fast i bakluka.

Fjernet hendler

Interiøret er mye det samme, men allikevel ganske nytt.

Det mest iøyenfallende er det nye rattet. Fortsatt rundt, men mindre enn i S og X.

Hendlene for blinklys, lysbetjening og vindusvisker på venstre side er erstattet med knapper på rattet på høyre og venstre side.

Ballene for betjening av multimedia, fartsholder etc. er fortsatt på plass.

Men også girspakhendelen er erstattet med betjening av gir på skjerm.

Akkurat denne hendelfjerningen er vi ikke så sikre på at Tesla-eierne kommer til å elske.

NY BAKFANGER: Sort nedkant gjør at den ligner mer på Model Y. Tilhengerfestet er ekstrautstyr og bilen kan fortsatt trekke maks et tonn.

Hendelfjerningen er nok et ledd i en forenkling av produksjonen, men er etter vår mening et trafikksikkerhetsproblem, for eksempel i ekstremsituasjoner der du plutselig må ha på vindusviskere eller gi signaler med blink eller frontlys.

For bilens regnsensor og sensorer for betjening av nærlys har til nå ikke vært bra nok til å forsvare fjerningen av hendlene til ulempe for berøringsbrytere på rattet.

FÅR NYE MODEL 3 SKILUKE? Pressemeldingen forteller ingenting om dette, men det kan se slik ut på dette bildet.

Bedre skjerm

Skjermen har samme ytre mål som før, 15,4 tommer, men skal ha litt mindre sort ramme rundt seg, være mer lyssterk og responsiv. Dette er noe ingen Tesla-eiere har klaget på tidligere, vil jeg tro.

Materialvalg i interiøret er endret noe.

Planken er borte til fordel for annet materiale, og man har fått en lysstripe i overkant av dashbordet og dører i valgfri farge og forhåpentligvis lysstyrke.

Etter min mening er dette det dummeste stedet å plassere en lysstripe, fordi den forstyrrer sikten når det er mørkt ute. Mercedes-Benz har for øvrig valgt samme løsning.

Midtkonsollen har de samme doble mobilladerne som før, men har fått samme geniale funksjon som Model S.

Og setene foran har fått ventilasjon.

UNDERHOLDNING: Som på S og X får du nå en 8-tommer baki. Der kan du spille, betjene klima og setevarme, samt se på film. Lyden får du med trådløse headset.

Baksetepassasjerene har fått kraftigere vinklet setepute, så flere vil oppleve å få bedre lårstøtte.

Nå får de bak også egen 8-tommers skjerm for betjening av klima, setevarme og mulighet for både spill og multimedia, med tilhørende trådløse hodetelefoner.

De nesten usynlige USB-C-laderne lader nå 65 watt hver.

Bedre mikrofoner og dekning

Det blir også bedre for de du snakker med på telefon å høre deg på handsfree.

Ikke bare fordi støyen er lavere, men også fordi Tesla har integrert to grupper med handsfree-mikrofoner i stedet for én.

Dekningen skal være forbedret med 50 prosent sterkere mobilsignal inn i bilen og dermed gi langt mer stabil oppkobling.

Også wifi-rekkevidden skal være doblet, det er en stor fordel når det gjelder oppdatering over nettet, såkalt OTA.

Bilen baseres på bruk av mobiltelefon for app, åpning og start. Nå brukes UWB (Ultra Wide Band) i stedet for bluethooth, dersom mobiltelefonen din har det.

UWB skal gi tidobbel ytelse og sørge for mye bedre kontakt enn før.

Bedre lyd

Tesla har allerede et ganske så fett lydanlegg i bilen.

Long Range får nå 17 høyttalere mot 14 tidligere, og har samtidig fått nye forsterkere og ny software.

Det skal ha gitt bedre definert venstre og høyre stereokanal, strammere bass med mer trykk og klarere lyd.

Med tanke på at det også blir lavere støy i bilen, kan dette virkelig gi en bedre opplevelse.

To nye farger

Den nye Ultra Red erstatter Red Multi-Coat.

Den kan best sammenlignes med den nye rødfargen til S og X, men er ikke helt den samme.

Stealth Grey erstatter også den noe lysere Midnight Silver.

Fortsatt mye for pengene

Du kan allerede bestille Model 3 på Teslas konfigurator, og de første kundebilene forventes levert allerede i slutten av oktober.

Prisen på Standard Range er som før: 369.990 kroner, men prisen på Long Range stiger 10.000 kroner – og koster nå 469.990.

Dette er priser uten vektavgift, vrakpant og levering.