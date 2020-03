Hva skjer i bilbransjen i koronaens tid?

Dersom du har bestilt ny elbil, og kanskje særlig en ny modell, melder det seg fort spørsmål rundt leveringssituasjonen. Her er ståa hos noen av importørene.

Den siste tiden er det blitt gjort en rekke tiltak for å begrense utbredelsen av viruset i Norge. Dette påvirker naturligvis også bilbransjen, og her følger vår første oppdatering på situasjonen.

Vi har vært i kontakt med en rekke importører. Om det ikke er helt «business as usual», ser det foreløpig ut til at hjulene ruller brukbart. Noen er åpne, andre ønsker å avvente før de uttaler seg, mens atter andre til nå ikke har besvart vår henvendelse. Vi vil følge markedet framover.

Generelt synes det å være en større utfordring for bransjen at folk tenker på annet enn bil, enn at de ulike merkene ikke makter å levere. Kronekursen betydelig svekket i senere tid. Det er en fordel for eksportbedrifter, men påvirker også import, og vil kunne påvirke varehandel negativt.

I den tidlige fasen av Europa-utbruddet ble det også besluttet at den årlige bilutstillingen i Genève måtte avlyses, men nyhetene kom likevel.

Tesla

Tesla opplyser at det er gjennomført en rekke tiltak for å ta vare på ansatte og kunder i Norge. Ett av tiltakene er å gjøre salg, levering og service så berøringsfritt som mulig, i tillegg til å følge anbefalinger fra myndighetene.

Per 13. mars er det ikke meldt om leveringsforsinkelser på kort sikt. Biler leveres fortsatt ut, og Tesla opererer med estimert levering i andre kvartal for bestillinger av Model S, Model X og Model 3 som gjøres i dag.

– Vi følger situasjonen fortløpende, og vil rette oss etter eventuelle nye føringer som måtte komme. Sikkerheten kommer alltid først, sier Senior Communications Manager Even Sandvold Roland.

Han legger til at det ikke er meddelt noen endringer i tidslinjen for Model Y siden lansering. Dermed er forventet leveringsstart fortsatt tidlig i 2021 i Europa.

Peugeot/DS

Både Peugeot og DS har nye elbilmodeller på gang, via den norske importøren Bertel O. Steen AS. PR- og informasjonssjef Stian Gihle, med ansvar for begge merker, konstaterer at situasjonen slett ikke er så gal – vurdert ut fra forholdene.

– Bilforhandlerne er åpne, men med et ekstremfokus på smittefare og hygiene. Det sprites og vaskes døgnet rundt, konstaterer Gihle.

Modellene Peugeot e-208 og DS 3 Crossback e-tense, som vi håper å få vurdert nøye så snart situasjonen tilsier det, er i fokus først. Så følger den kompakte SUV-en Peugeot e-2008 etter planen i mai/juni.

En offisiell melding fra PSA-gruppen (vi gjengir deler av den) understøtter det Gihle melder: «For PSA, fram til nå, har det gått bra. Det er ingen vesentlig påvirkning i umiddelbar framtid. Covid-19-situasjonen følges tett av PSA, i likhet med alle andre aktører i alle industrier».

Hyundai

Hyundai Norge opplyser at koronaviruset per nå har liten innvirkning på leveringssituasjonen. En vesentlig grunn til det er at konsernets nye fabrikk i Tsjekkia har åpnet som planlagt.

Den tsjekkiske fabrikken, som ligger ved byen Nošovice, produserer Kona Electric med største batteripakke (64 kWh). Fabrikken har kapasitet til å produsere 35.000 Kona Electric årlig.

– I Korea har det vært avbrudd i produksjonen, men dette har i all hovedsak påvirket hjemmemarkedet i Sør-Korea og det kinesiske markedet, sier produkt- og PR-sjef Øyvind L. Knudsen.

Når det gjelder det norske markedet, konstaterer han at koronaviruset kun har gitt små effekter på produksjonstidspunkt for bestilte biler så langt.

ID / Volkswagen

Torsdag 12. mars gikk Volkswagen ut med en oppdatering for ID.3-modellen, riktignok uten å nevne koronaviruset med ett eneste ord.

Hovedpoenget var uansett at Volkswagen fastholder at ID.3, i førsteutgaven kalt 1st, skal på markedet i sommer. Hele opplaget på 30.000 førsteutgaver er forhåndsbestilt, og svært mange av dem skal til Norge. Ingen norske forhåndsbestillinger er imidlertid, så vidt vi kjenner til, blitt til konkrete kundekontrakter ennå.

– Tidsplanen vil bli overholdt. ID.3 vil bli introdusert på markedet i sommer, som tidligere annonsert, sier styremedlem Thomas Ulbrich i Volkswagens divisjon for elektrisk mobilitet.

Ulbrich fastslår i meldingen at forberedelser for leveranser av ID.3 er godt underveis.

Tilsvarende er kommunisert fra den norske importøren, Harald A. Møller AS, i senere tid. Der forventes ID.3 til Norge i sommer, med hovedvolumet utover høsten.

I samme periode skal også den nye SUV-en ID.4 dukke opp.

PS. Statens vegvesen besluttet fredag 13. mars å stenge alle trafikkstasjoner i hele landet. Først og fremst betyr det at teori- og førerprøver, samt hallkontroller utsettes. I tillegg vil det ikke være mulig å sende inn salgsmelding, betale omregistreringsavgift eller omregistrere kjøretøy på vegvesen.no. Mandag 16. mars skal de digitale tjenestene være på plass igjen.