Kommentar: Misforstått distriktsomsorg sår tvil om elbilmålet

Arbeiderpartiet vil utjevne forskjellene mellom by og land. Men når kunnskapen om både geografi, elbil og lading er lav, hjelper det ikke om sympatien for distriktene er høy.

«Det er ikke så enkelt å kjøre elbil i Finnmark», ifølge samferdselspolitisk talsperson Sverre Myrli (Ap). «Hvis du bor i Havøysund og skal til flyplassen i Alta på vinterstid, kan du få problemer med rekkevidden», framholder Myrli som eksempel. Dette pekte han på i paneldebatt i Arendalsuka 16.8 og i NRKs Politisk kvarter 17.8.

Forrige måned var Elbilforeningen på turné i Finnmark og reiste fra øst til vest for at folk skulle få prøvekjøre elbil.

Vi kjenner oss ikke igjen i Myrlis bekymring.

Folk som bor på steder som Havøysund, har gode muligheter til å lade hjemme før man reiser til flyplassen. I Distrikt-Norge er tilgang på hjemmelading langt enklere enn i mer urbane strøk – av den enkle grunn at de aller fleste bor i enebolig og dermed har man ofte både garasje og lademulighet ute.

Nå er dessuten hurtigladenettverket i Finnmark endelig på plass, og elbilistene lengst nord har fått landets beste dekning av hurtigladere.

Elbilene er også blitt bedre med lang rekkevidde, firehjulstrekk og hengerfeste, og dermed egnet for et liv på steder som Havøysund.

Da er det ikke overraskende at elbilsalget endelig har tatt av, og Finnmark har hatt prosentvist sterkest vekst i landet første halvår.

Ingen god grunn til å så tvil om 2025-målet

Under Arendalsuka kom det fram at Sverre Myrli selv ikke trodde det var mulig å nå det vedtatte elbilmålet om at alle nye biler som selges i 2025 skal ha null utslipp. Vi når ikke målet hundre prosent, mente han, kanskje bare 70-80. Dette til tross for at elbilandelen i nybilsalget i sist måned allerede passerte 70 prosent. Det må være lov å tro på noe fortsatt framgang i årene som kommer.

Kanskje er ikke Myrli kjent med hvor fort elbilteknologien har utviklet seg?

I dag er det godt over 30 elbilmodeller som har rekkevidde på rundt 40 mil. Fra Havøysund til Alta er det knappe 20 mil. Til den flyplassen de fleste fra Havøysund bruker, Banak i Lakselv, er det om lag 15 mil. Og kun én fjellovergang å bestige.

Fjellovergangene er krevende uavhengig av drivlinje, men ikke mer krevende med en kraftig elbil enn en dieselbil, fremholder våre medlemmer i Finnmark.

Feil stimuli

Vi har for øvrig sjekket nybilstatistikken: Første halvår i år er nullutslippsmålet faktisk allerede nådd i Havøysund. Tenk det! Den ene nye bilen som er solgt første halvår i 2021, er en elbil.

Så Myrli bør nok lete bedre om han skal finne eksempler på hvorfor det er vanskelig å elektrifisere nybilsalget innen 2025.

Arbeiderpartiet og Myrli er opptatt av at dem som bor i enkelte distrikts-kommuner, skal slippe den planlagte avgiftsøkningen på bensin og diesel. Men én ting er å bidra økonomisk for dem som har en fossilbil i dag, noe helt annet er å stimulere til at de som kjøper helt ny bil faktisk kjøper bil med null utslipp.

Skal vi tenke distriktspolitisk fordeling, så la oss slå et slag for at hele Norge kan være med på elbilfesten.

Momsfritaket på elbil er viktigste årsak til at folk velger elbil, viser den store undersøkelsen Elbilisten. Det må Arbeiderpartiet huske når de skal innfri løftet sitt om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025.

Folk i byområder har benyttet momsfritaket i årevis. Det må beholdes nå når folk i hele landet endelig har begynt å velge elbil.

