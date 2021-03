Lyst på brukt elbil? Dette må du sjekke

Det er heldigvis færre ting du bør undersøke om du vil kjøpe en brukt elbil i stedet for en fossilbil. Her er det du bør være spesielt nøye med.

Samtidig med at nybilsalget av elbiler stiger, vokser bruktbilmarkedet for elbiler kraftig. I dag ligger det rundt 7.500 brukte elbiler til salgs på Finn.no.

Stort utvalg

5.800 av elbilene er til salgs hos forskjellige forhandlere, mens om lag 1.700 selges privat.

Og spennet er stort: Her finner du alt fra nesten nye bilmodeller med lang rekkevidde og som knapt har vært på veien, til elbil-klenodier som Think og Buddy.

Nissan Leaf troner suverent på topp med hele 1.100 brukte utgaver, mens Volkswagen følger hakk i hæl med e-sine e-Golf og e-Up. Vil du ha Tesla, har du over 1.000 bruktbiler å velge mellom.

Mange elbiler kjøres langt. Og når bilen har noen kilometer og år bak seg, er det viktig å sjekke nøye – som på alle andre bruktbiler.

Husk at du kan spare ganske mye på å velge en elbil. Du oppnår minimum 50 prosent rabatt på bompengene og på offentlige parkeringsplasser. Har du lademuligheter hjemme eller på jobb, vil en elbil definitivt gi deg lavere driftsutgifter. Vi regner gjerne at du bruker strøm for 2 kroner mila om du har en liten og effektiv elbil.

NYBIL? Her er elbilene vi vet kommer

Færre bevegelige deler

Elbilens store fordel er den inneholder færre bevegelige deler. Dermed er det også færre sjekkpunkter å forholde seg til som bruktbilkjøper sammenlignet med fossildrevne biler.

Elbiler trenger ikke oljeskift, og det er ingen kompliserte automatgirkasser, turboer, rustne eksosrør eller registerreimer – for å nevne noe. Drift, vedlikehold og service er langt billigere enn for øvrige biler, samtidig som batterihelsen er en avgjørende faktor.

Dette må du være klar over før du kjøper brukt elbil:

Sjekk først hvor lang garantitid som er igjen på batteri/drivlinje på den aktuelle elbilen. Garantien er oftest lengre enn garantien på selve bilen, og garanterer som regel batterikapasitet nedad til 70 prosent av tilstand som ny. Normen i dag er 8 år / 160.000 km (det som inntreffer først).

Hvis bilen ble førstegangsregistrert i Norge, er det norske garantibetingelser som gjelder. Er bilen bruktimportert og førstegangsregistrert i et annet land, gjelder garantien fra det aktuelle landet. Den er gjerne bare to år og vesentlig dårligere enn i Norge – med mindre bilen er tatt inn av en norsk importør. Service hos merkeforhandler også bli en utfordring ved kjøp av parallellimportert bruktbil. Dette fordi de ikke har full kjennskap til bilens historikk, samt at bilen kan ha andre konfigurasjoner.

Om noe uforutsett skulle skje, kan derfor et gunstig bruktkjøp utvikle seg til noe negativt. Via vår daglige forbrukerrådgivning hør vi imidlertid sjelden om svært alvorlige feil.

LES OGSÅ: 5 gode og brukte elbiler til rundt 80.000 kroner

Ta en batteridiagnose

Undersøkelser viser at batteripakkene klarer seg meget bra. Nissan rapporterte bare tre «breakdowns» etter de første 200.000 produserte bilene. Men før du slår til, kan det være lurt å få gjennomført en batterisjekk/-diagnose hos et verksted med riktig kompetanse og utstyr.

En slik diagnose gir deg verdifull kunnskap om batteripakkens restkapasitet.

Oppsøk et verksted som kan utføre diagnosen. Stadig flere, også uavhengige verksted, skaffer seg denne kompetansen og det rette utstyret.

Om det avdekkes svakheter i celler i enkeltmoduler, kan disse vanligvis byttes ut enkeltvis – altså ikke hele pakken – på nyere elbiler.

Det er den svakeste cellen som «styrer butikken» i en litium-ion-batteripakke. Hvis en celle hver gang avbryter lading eller utlading av batteripakken, kan man forvente at det er den svakeste.

Et elbilbatteri som stort sett bare hurtiglades, vil svekkes noe raskere enn et batteri som AC-lades på lave effekter. Likevel finnes det eksempler på elbiler som har gått langt over 100.000 kilometer som har det meste av kapasiteten i behold til tross for hyppig hurtiglading.

LES OGSÅ: Slik løser du problem med flatt 12-volts batteri på elbiler din

Indre og ytre batterihelse

Batterihelsen kan påvirkes av flere enkeltfaktorer. Dersom batteripakken ofte er blitt utsatt for topplading, for så å bli stående fulladet over tid, kan dette føre til reduksjon av kapasiteten.

Med andre ord:

Et toppladet batteri bør tas i bruk raskt, ikke stå med full spenning over lengre tid. Det er heller ikke bra for batteriet dersom det hyppig lades ut.

Et elbil-batteri har buffere i topp og bunn. Det betyr at utnyttbar kapasitet til kjøring som regel er 5-10 prosent mindre enn bruttokapasiteten.

Bruken styres av avanserte batteristyringssystem (BMS), som passer på at batteripakken får operere under best mulige forhold. BMS beskytter dermed batteriet og forlenger levetiden.

Flere moderne elbiler kan forhåndsinnstilles til å lade til for eksempel 80 prosent av total utnyttbar kapasitet, siden fullading i utgangspunktet benyttes til lengre turer. Dersom man følger dette prinsippet, vil slitasjen på batteriet bli mindre enn ved hyppig topplading.

Ladekontakt og ledning

Batteripakken er den viktigste komponenten i en elbil, men de øvrige elektriske delene bør man også ha et våkent øye for. Spesielt alle kontaktpunkter og ladeledninger.

Sjekk bilens ladekontakt for eventuelle feil og skader. Om kontakten har vært eksponert for ytre påkjenninger (særlig relatert til vær), kan det oppstå problemer.

Sjekk ladekablene for tydelig slitasje. Hvis vekten av ladekabelen ikke har vært avlastet (via oppheng), kan det ha ført til slitasje på ledningen/pluggen. Må du erstatte en ladekabel, så kan de være ganske dyre i innkjøp.

Kobberledningene i elbiler blir normalt ikke utsatt for slitasje, og er i likhet med elmotorer nærmest uslitelige.

FÅ HJELP: Bli medlem i Elbilforeningen og få markedets beste tilbud på redning.

Sjekk under bilen

Undersøk chassis/bunnplate rundt batteripakken for synlige, utvendige skader. Dette inngår også i de fire egne punktene for elbiler og ladbare hybrider i periodisk kjøretøykontroll (PKK), som du kan se nærmere på i Statens vegvesens kontrollveiledning (se punkt 4.14).

Ytre deformasjoner på mindre enn en centimeter er som regel akseptabelt. Mer omfattende skader, som følge av at elbilens underplate/batterikasse har fått et møte med bakken, bør utbedres.

Dette for å forsikre seg om at battericeller ikke er skadet, som på sikt kan gi utfordringer.

Bremser er problem nr. èn

Elbiler har naturligvis mange av de samme komponentene som bensin- og dieselbiler. Disse bør undersøkes på normal måte. Men noe du må være spesielt obs på er bremsene. Fordi el-biler regenererer når du slipper opp gassen, brukes bremsene mindre – spesielt de bak. Derfor er det viktig at man bremser litt ekstra innimellom (gjerne hardt) for å motvirke rustskader eller at bremsekaliperne setter seg som følge av manglende bruk.

Sjekk også skiver for gravrust, særlig på innsiden. Yttersiden av skivene kan gjerne se strøkne ut, men det kan ofte være rustskader på innsiden. Og husk at hvis EU-kontrollen avdekker mer enn 25 prosent rust på en av bremseskivens sider, blir du pålagt å skifte.

Her er andre viktige ting du må sjekke:

SERVICER: Er dette fulgt etter boka? En bil skal ha jevnlig ettersyn, og dette er viktig også for å ivareta garantier. Har ikke tidligere eier alt på stell, så styr unna og finn en annen bil.

GENERELT: Sjekk hjuloppheng, støtdempere, drivaksler, mansjetter, foringer, bærearmer og -kuler.

RUST: Se også etter eventuell rust i bærende konstruksjoner.

TA EN PRØVETUR: Hør etter klunkelyder (for eksempel fra endeledd og bærekuler).

Om du er usikker, kan det være aktuelt å foreta en uavhengig test av bilen – for eksempel hos Viking kontroll.

BLI MEDLEM:

For bare 495,- for 12 måneder får du startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, eksklusive medlemsfordeler, markedets beste medlemstilbud på veihjelp og hjelp fra eksperter på elbil og lading.

Meld deg inn her.