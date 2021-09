Nybilsalget i august: Historisk elbilrekord!

Elbilandelen i august landet på rekordhøye 71,9 prosent, med Teslas nykommer Model Y på topp. Og for aller første gang hadde alle landets fylker en elbilandel på over 50 prosent.

September er her, og et månedsskifte betyr at Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV) legger ut ferske tall om bilsalget for måneden vi har lagt bak oss. Nå er tallene for august ute.

– Vi jubler over rekordtall – endelig er hele landet med, sier Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening, etter at det i dag ble det kjent at elbilandelen i nybilsalget for august landet på så godt som 72 prosent.

NB: Se hvor høy elbilandelen er i ditt fylke til slutt i denne artikkelen.

– Myte at folk på bygda ikke velger elbil

– Vi er bortskjemt med elbilrekorder i Norge, men denne gangen bidrar distriktene virkelig med å dra lasset. Det er definitivt slutt på tiden da elbil kun var et storbyfenomen, forsetter Berge i Elbilforeningen.

– Bedre ladenettverk i Distrikts-Norge og større tilgang på modeller som både har lang rekkevidde, mye bagasjeplass og hengerfeste, utjevner forskjellene slik at hele landet kan være med på elbilfesten, påpeker hun.

I så å si hele Norge ble det satt nye rekorder i august. Et eksempel er Nordland: Her velger 68 prosent av nybilkjøperne elektrisk.

Faktisk har alle fylker i Norge for første gang over 50 prosent elbilandel i nybilsalget.

– Det er en myte at folk på bygda ikke velger elbil, konstaterer Unni Berge.

– Det bør likevel bekymre at noen fremdeles velger å kjøpe helt ny dieselbil. Det kommer til å bli en kostnadsfelle for disse forbrukerne i tiår fremover, legger hun til.

Model Y på topp

Ser vi nærmere på tallene fra OFV, ser vi at Tesla med sin etterlengtede og nokså gunstig prisede Model Y har tatt et kraftig jafs av registreringsstatistikken for august – kanskje ikke veldig overraskende.

På tross av at Tesla bare har rukket å levere ut sin nye familie-SUV i én uke, topper Model Y listen over de mest solgte bilmodellene i forrige måned:

1309 eksemplarer av Model Y rakk Tesla å få registrert og utlevert i løpet av en drøy uke før august ble september.

Fossilbil kan bli årets mest solgte bilmodell

Til tross for rekordhøy elbilandel, kan det fortsatt bli kamp mellom en fossilbil og en elbil om å bli mest solgte bilmodell i Norge i 2021.

Tesla Model 3 leder fortsatt, men den ladbare hybriden Toyota RAV4 selger fortsatt godt, og kan fremdeles bli Norges mest solgte bilmodell i 2021.

Det er for øvrig verdt å nevne at Norge er et særdeles godt marked for Toyota RAV4 PHEV, i og med at 16 prosent av alle bilene som selges i verden, faktisk havner i Norge. Tilsvarende tall for Tesla Model 3 er 2,6 prosent.

Tett hesteløp

Selv om Model Y klatret helt til månedstoppen med bare litt over en uke til rådighet, biter fortsatt juli-salgsvinneren Ford Mustang Mach-E godt fra seg:

Den elektriske mustangen ble det registrert 907 eksemplarer av i august.

Tredjeplassen kan muligens diskuteres, siden OFV skiller mellom firehjulstrekkerutgaven og bakhjulstrekk-varianten av Volkswagens ID.4.

Slår man imidlertid de to sammen, havner ID.4 på tredjeplass i august med 861 registrerte eksemplarer.

På fjerdeplass havnet dermed Model Ys sedan-bror, Model 3, som det ble utlevert 774 eksemplarer av, særdeles tett fulgt av nevnte Toyota RAV4 med 721 eksemplarer.

Leasingmarkedet i august: Bare 39 prosent elektrisk

Også om vi ser på året under ett, er elbilen stadig mer populær.

Så langt i år er elbilandelen i nybilsalget på 60 prosent. Men skal målet om kun salg av nullutslippsbiler i 2025 nås, er det viktig å sikre at det fortsatt lønner seg å velge elbil, mener Unni Berge i Elbilforeningen:

– Forutsigbarhet for kommende elbilister er viktig. Skal folk i hele landet fortsette å velge elbiler, kan ikke moms innføres for tidlig. Nå er hele Norge med og slik må det fortsette om vi skal lykkes, sier Berge.

Hun peker på at om lag halvparten av bilene i nybilmarkedet leases, og at et dypdykk i tallene viser at her er elbilandelen langt lavere.

– Kun 39 prosent av biler som leases var elbiler i august. Blant folk som kjøper bilene sine selv, er elbilandelen på hele 79 prosent.

Berge har en oppfordring til politikerne.

– En hovedoppgave for det kommende Stortinget er å styrke elbilens konkurransekraft i leasingmarkedet. Biler med utslipp har svært gunstige skatteregler i leasing, og dette gjør elbilpolitikken mindre effektiv. Før man vurderer innfasing av en lav momssats på elbil, må elbilen vinne konkurransen også i leasing, konkluderer Unni Berge.

Fakta om bilsalget i august:

Mest solgte bilmodell

1. Tesla Model Y (1309)

2. Ford Mustang Mach-E (907)

3. VW ID.4 (861)

4. Tesla Model 3 (774)

5. Toyota RAV4 (721)

Elbilandelen fordelt på fylker

Fylkesoversikt august – (etter gammel fylkesstruktur):