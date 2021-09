Rødgrønn valgseier: Jonas må ta stafettpinnen i mål – for å nå Norges elbil- og klimamål

Norsk elbilforening gratulerer Jonas Gahr Støre med valgseieren. Han kan bli den første statsministeren i verden som sørger for 100 prosent utslippsfritt nybilsalg.

– Vi gratulerer med rødgrønn seier i stortingsvalget, og Jonas Gahr Støre som ny statsminister, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Han vinner ikke bare statsministerjobben, men får også anledning til å løpe sjarmøretappen i det norske elbileventyret og være statsleder for verdens første land som elektrifiserer hele nybilsalget. Støre har her en gylden mulighet til å bli historisk – men han har også en klar forpliktelse til å gjennomføre dette.

Valgseieren skjer i en periode med rekordhøyt elbilsalg. Elbilandelen i august landet på rekordhøye 72 prosent.

Les også: Misforstått distriktsomsorg sår tvil om elbilmålet

– Bare å «gønne på»

– I stortingsperioden vi nå går inn i skal vårt viktigste og mest effektive klimamål innfris – nemlig målet om at alle nye biler som selges skal være utslippsfrie, fortsetter Bu.

Målet om at alle nye personbiler og varebiler skal være utslippsfrie i 2025, ble vedtatt i 2017 av alle partiene på Stortinget. Partiene som nå får flertall støtter også målet i partiprogrammene sine. SV og MDG har programfestet å nå målet allerede i 2023.

– Å levere på løfter er det beste en regjering kan gjøre. 2025-målet er et godt løfte fordi det er et så konkret og virkbart klimatiltak. I tillegg er det et populært klimatiltak, så her bør Jonas og co bare «gønne på», sier Christina Bu.

Norsk elbilforening har derfor pekt på at distriktene virkelig bidrar med å dra lasset, og at det er definitivt slutt på tiden da elbil kun var et storbyfenomen. Derimot er elbilandelen langt lavere i leasing- og firmabilmarkedet enn blant forbrukere som kjøper egen bil.

Sjekk ut: Elbilforeningens ladekart

– Sørg for at de nye, gode elbilene blir kjøpt

En hovedoppgave for det kommende Storting og regjering må derfor være å sikre at elbil vinner konkurransen også i leasing-markedet, mener Christina Bu, og henvender seg direkte til Støre og den kommende regjeringen:

– Dere må fikse leasingproblemet i elbilsatsingen. Det er nemlig sånn at mens salget av elbiler i privatmarkedet er rundt 80 prosent, er det bare litt over 40 prosent i leasingmarkedet. Her bør dere gjøre noe med momsen.

August var aller første gang alle landets fylker hadde en elbilandel på over 50 prosent. For at denne trenden skal kunne fortsette – og øke – har Elbilforeningens generalsekretær nok en klar oppfordring til Støres kommende regjering:

– Nå som bygda også omfavner elbilen, og de store, gode bilene med hengerfeste er til salgs: Sørg for at disse også blir kjøpt og dermed blir tilgjengelig på bruktbilmarkedet etter hvert! Først da vil folk flest, i hele landet, kunne bli med på elbilfesten, understreker Bu.

– Vent derfor med moms på elbil, og start heller med å styrke miljøprofilen på engangsavgiften, så ikke flere går i fella og kjøper gammel og forurensende teknologi med sin neste nye bil.

ELBILISTEN 2021: Stadig flere klarer seg med bare elbil