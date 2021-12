Både mest solgte bilmerke og bilmodell: Teslas triumf-år

FOR FOLK FLEST: Tesla Model 3 er blitt en skikkelig folkebil. Den er den mest solgte bilen i 2021.

Over 3000 flere solgte Model 3 enn nærmeste konkurrent.

Frem til søndag 26.12 2021 var det solgt 11.7316 Tesla Model 3 i Norge i 2021.

Det er 3126 biler mer enn den neste på linja, hybriden Toyota RAV4, som er tilgjengelig både som ladbar og ikke. I fjor solgte den 7.770.

Det holdt til en andreplass, etter Audi e-Tron, som solgte 9.227 biler i 2020.

Også Norges mest solgte bilmerke

Det som er enda mer oppsiktsvekkende, er at Tesla også klatret til toppen som mest solgte bilmerke i Norge.

Og dét har de lykkes med, stort sett med to bilmodeller.

Model Y har solgt nesten like mye som Volkswagen ID.4 og Toyota RAV4, selv om den bare har vært solgt siden september.

Tesla hadde solgt 20.002 biler hittil i år, mens Volkswagen endte med 16.416 og Toyota 15.389 med bare en uke igjen av året.

Model 3 tilbake på årstoppen

Tesla Model 3 var Norges mest solgte bilmodell også i 2019. Men i 2020 var det som nevnt Audi e-Tron som kunne smykke seg med denne tittelen.

Og det er ikke så rart at Teslas relativt rimelige folkemodell biter fra seg fortsatt og gjør et solid comeback i år, for her får man veldig mye bil for pengene.

Riktignok må man med Model 3 nøye seg med en litt mindre praktisk sedanbakluke, men den relativt kompakte sedanen har god plassutnyttelse både foran og bak.

Legger man til lite rask lading, eget ladenettverk, svært effektiv strømbruk, gode kjøreegenskaper, masse effekt for pengene uansett hvilken man velger, enkelt brukergrensesnitt med mange nyttige og gøyale funksjoner, sier det nesten seg selv at salget har gått strykende.

Det har også vist seg at Model 3 har få feil, noe som utvilsomt har bidratt til den forlengede populariteten på salgskurvene.

Det er naturlig nok firehjulstrekkeren Long Range som er storselgeren, men bakhjulstrekkeren Standard range, som fikk en midlertidig prisnedgang til 349.900 kroner i sommer, fikk et skikkelig salgsløft det siste halvåret.

Hele 3576 stykker er blitt solgt i år. Vi kåret den til årets beste kjøp i trippeltest mot tre andre rimelige biler i den perioden.

De som velger Long Range Performance får også uvanlig mye bil for pengene, noe som illustreres godt i videoen under.

Mest solgte bilmodell så langt i 2021 (1.jan – 26.des)

Tesla Model 3: 11736 Toyota RAV4: 8610 Volkswagen ID.4: 8502* Tesla Model Y: 8194 Volvo XC40: 6382 Ford Mustang Mach-E: 6056 Skoda Enyaq: 5652 Audi e-tron: 5497 Nissan Leaf: 5186 Polestar Polestar 2: 4081

*Inkl. ID.4 GTX

(Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken)