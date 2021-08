Test av Audi Q4 e-tron 50 quattro: Best av de beste

Audi Q4 e-tron med firehjulstrekk er den nordmenn vil ha – og rimelig til Audi å være. Med mindre du går amok i utstyrslista...

Audi Q4 e-tron på plass i Norge og kommer i mange varianter allerede fra start. Og i tradisjon tro, kan de bygges og spesifiseres i minste detalj, slik at den passer akkurat deg. Slik er livet i premiumklassen.

Varianter og modeller

Du får den i to karosserivarianter. Sportback og SUV. Alle fås igjen i fire varianter.

35 med bakhjulstrekk – 170 hk – 52 kWt netto – 100 kW hurtiglading – 7 kW ombordlader

40 med bakhjulstrekk – 204 hk og 77 kWt netto – 125 kW hurtiglading – 11 kW ombordlader

45 med quattro firehjulstrekk – 265 hk og 76,6 kWt netto – 125 kW hurtiglading – 11 kW ombordlader

50 med quattro firehjulstrekk – 299 hk og 76,6 kWt netto – 125 kW hurtiglading – 11 kW ombordlader

Den er bygd på VW-gruppens MEB-plattform, som foreløpig huser VW ID3 og ID.4, Skoda Enyaq og Seat Born.

Du trenger bare et lite minutt for å se at Audi skal være den luksuriøse av dem – selv om Skoda Enyaq også har tatt et kraftig klyv opp i så måte. Audien er den pene søstera alle vil ha. Ferdig snakka. Men det koster.

For å få bedre inntrykk av Q4, sjekk videoen av den bakhjulstrukne versjonen.

299 hk og quattro

Vi kjører modellen alle vil ha, e-tron 50 quattro. Dette er toppmodellen med firehjulstrekk, største batteripakka og høyeste ladehastighet.

Utvendig design er både typisk og utypisk Audi. Overhenget over forhjulene må være det korteste hos Audi siden 70-tallet. Grillen er loddrett, helt tett og har forskjellig ornamentering avhengig av utstyrsvariant. Vår testbil ser ut som Zorro, med sort maske midt i fjeset.

Kraftige fake luftinntak er på plass og sikrer familiekjennskap. Ikke et panel er likt med VW- og Skoda-modellene, bortsett fra sidespeilene. Faktisk er døråpninger og seteplasseringene forskjellige, også. Linjene er skarpere og man har kraftige profiler over hjulene, som etter hvert er blitt kjennetegn for de fleste Audier.

Som vanlig hos Audi kan du personifisere bilen med kontrastfarger og detaljer. Man har et utvalg felger å velge mellom fra 19-21 tommer. Vår testbil har stylingpakka Edition One til 104.550 kroner, med «tyvongrå» lakk, full S-line innvendig og utvendig, felger fra Audi Sport i matt bronsefarge,. Og alt som kan være mørkt, er mørkt, inkludert fangerne, speiler, grillinnramning og lykter.

Luksus innvendig

Også innvendig har man tatt sterk avstand fra løsningene hos konsernsøsknene. Her finner du et skikkelig veldesignet instrumentpanel med verdens beste kjørecomputer, men man stusser litt på hvorfor speedometeret er oppstilt i 240 når toppfarta er 180. Det er jo tross alt et digitalt instrumentpanel som til de grader kan skeddersys. Til og med batteriprosentene vises i halve prosenter.

Multimediaskjermen er også integrert i det villeste designede dashbordet i Audi sin historie fram til nå. Plastikkfølelsen er imidlertid i høyeste laget, slik at den gode, lune Audi-følelsen blir litt borte.

Ellers er det preget av store symboler og nøyaktig samme grensesnitt som øvrig Audi-program. Det er blant markedets beste, men vi savner MMI-hjulet. Heldigvis har de beholdt multifunksjonshjulet til volum/mute og kanalvelger i midtkonsollen, selv om den er blitt av berøringstypen.

Girveksler, mulitifunksjonsknapp og en startknapp du ikke trenger å bruke, sitter på den Trolltunga-inspirerte midtkonsollen, sammen med snarvei til kjøreprogrammer, assistansesystemer og parkeringsvinkler.

Audi har i likhet med Skoda valgt å ha fysiske knapper på en del funksjoner, som klimaanlegg, vindusheiser osv. De har derimot byttet ut verdens mest geniale funksjonsratt med ruller og godt utformede knapper, mot trykkfølsomme plater. Det er sikkert billigere, men ikke like stilig og enkelt i bruk. Men det merkes at Audi har brukt lenger tid på å teste både rattkontroller og skjermer FØR de sender biler til kundene. For her funker alt raskt, ikke livsfarlig sakte.

Vi sitter deilig

I testbilen er det ikke spart på noe. 12-veis elektriske S-Line skinnseter med uttrekk av sidepute er på plass. Man sitter dypt eller høyt, avhengig av hva du ønsker. Det kule perforerte S-line-rattet får du trukket godt til deg. På baksiden finner du padler, som du kan justere regenerering i tre trinn eller Auto.

Regla i baksetet er akkurat den samme som i de andre MEB-baserte bilene. Lang akselavstand og flatt gulv gir plass man aldri har opplevd i familiebiler på drøye 4,6 meter før.

Tre barn trives baki, to voksne har det også helt konge. Hode, skulder, kne og tå har alt de trenger av plass og bilen tillater hele tre barnestoler. To bak og en foran. Da har du riktignok ikke noe sted å plassere en voksen passasjer lenger, for baksetet er ikke veldig bredt.

Vår testbil har 3-sones klimaanlegg, så baksetepassasjerene kan justere temp, men ikke vifte, To USB-C-kontakter er tilgjengelig for lading.

Minst

At bagasjerommet er minst i trioen, plager ingen. Det er fortsatt stort og praktisk og den plasserer seg godt over den etter hvert ganske store Q3. Q4 er 10 cm lengre.

Bakseteryggen har skikkelig 40/20/40-løsning. Testbilen har «bagasjeromspakke» som gjør bilen dyrere og trangere. Det vil si at gulvet kan justeres i to høyder, og med unntak av høy lastehøyde er bagasjerommet lettlastet.

Kabelrommet helt i bakkant er potensielt stort og kunne vært praktisk, dersom det tidligere nevnte bagasjeromsgulvet bare hadde vært på ett nivå. Da hadde man sluppet å åpne to gulv for å nå kablene. Og i dette tilfellet er halve kabelrommet fylt med en SUB-kasse for å få bedre lyd. Da savner man et bagasjerom foran. Det er det nemlig ikke.

Passe sporty

299 hk fra to motorer, en foran og en bak, føles passe kvikk, selv om bilen veier 2.210 kilo uten passasjerer og last. Men den klarer 0-100 km/t på 6,2 sekunder takket være et samlet dreiemoment på 460 Nm. I hvert fall dersom batteriet er varmt nok og har over 80 prosent kapasitet, noe man stort sett aldri har. Da er effekten rundt 30 prosent lavere.

Det er ikke hårreisende bra for en elektrisk toppmodell, men vi får anta at Audi har noe i ermet for kommende S og kanskje til og med RS-modeller. Det er om å gjøre og ikke tømme sekken fra start.

Audi har tilført litt sportslighet. Stålfjærene er litt strammere og demperne fastere. Den føles som den snertne i trioen. Det passer imaget. Du sliter bittelitt mer når asfalten blir elendig, som den er på deler av vår testrute, men ikke mye. Den er fortsatt bedre enn de fleste.

Toppspekkede bil sitter på 21-tommers Bridgestone Turanza Eco på henholdsvis 255/40 og 235/45R21. Selv med svære hjul gir det utrolig nok liten negativ effekt på komfort og støy, for dette er en svært behagelig bil å dra på langtur med.

Smart fartsholder

Q4 er ikke best i klassen på forbruk, men den er ikke langt unna. Her har de gjort en god jobb. Man merker det på måten den leverer effekten og ikke minst på assistansesystemene. For her brukes sensorer og kameraer fra den adaptive fartsholderen for å få ned forbruket, selv om den ikke er påslått.

Du har riktignok en bremsefunksjon på girspaken, samt padler bak rattet for å justere i flere trinn. Men tyskerne og undertegnede mener at man sparer mest på å trille mest mulig, derfor bør du bruke Auto-funksjonen.

Er det ingen hindringer foran bilen, så triller den. Når det kommer svinger, lavere fartsgrenser eller man tar igjen andre kjøretøy, bremser den behagelig ned, dersom du ikke trår på gassen. Den gir også veiledning for gassbruk på displayet foran deg.

Gjerrig

Vår faste rekkeviddetest indikerer at modellen med 82 kWt brutto (76,6 netto) vil holde for de aller aller fleste. Vi kom i mål med et snittforbruk på 13,9 kWt pr. 100 kilometer da vi kjørte bakhjulstrekkeren e-tron 40.

Den ekstra motoren utgjør ikke alle verdens drivverkstap og er bare med og trekker når det går hardt for seg. På rolig landeveiskjøring, som på vår testrute, er aldri forhjulene med og trekker.

Forbruket imponerer på den varme sommerdagen vi tester. (Se tabellen.) 15 kWt pr./100 km er veldig bra for en stor familiebil. Da kommer du 513 kilometer.

På vår teststrekning på motorvei i 100 km/t havner forbruket på meget hyggelige 16,05 kWt pr./100 km. De vil i så fall gi en rekkevidde tett på 480 kilometer. Det var faktisk bedre enn vi oppnådde på tohjulstrekkeren (16,6 kWt / 100 km)

Og den lader fort. Den tar i mot opptil 11 kW på hjemmelader. Da lades bilen full på 7 timer. De færreste har mulighet til mer enn 7,2 hjemme. Da bruker du 10,5 timer fra 0-100. Normalt bør du stoppe på 80 prosent for å spare batteriet, og toppe det kun til langturene.

Den samme regelen gjelder ved hurtigladeren (150 kW Circle K på Rundtom i Drammen). Vi starter ladingen med 9 prosent på batteriet og den svelger unna som lovet 125 kW fra første stund, og viser ikke antydning til dropp før den passerer 30 prosent. Den lader fortsatt over 60 kW når den passerer 80 prosent, men opp til 90 prosent går det sakte.

Det koster

VW-gruppen er eksperter på å unngå kannibalisering. Det finnes egentlig bare to rasjonelle grunner til å velge Audien fremfor de andre, nemlig skjermer med betjening og sporty kjørefølelse. Alt annet taper den på.

Startprisen er ikke avskrekkende. 484.500 kroner, og klarer du deg med 35 hk mindre, kan du gå for 45 e-tron quattro, men den er bare marginalt billigere, 462.200 kroner.

Når du har gått amok på innvendig og utvendig styling, samt krysset av for både varmepumpe til batteriet, adaptiv cruisecontrol og annet småtteri, havner bilen på 700.000 kroner før du vet ordet av det.

Da blir den plutselig dyrere enn sin luksuriøse storebror e-tron 50. Men den har heller ikke samme rekkevidde. Selv om den er dyrest av triangelet den er bygget på basis av, er likevel prisen lav i forhold til hva Audi-kjøperne er vant til å måtte gi for biler i denne størrelsen.

Men konkurransen er ikke ubetydelig fra de tidligere nevnte konsernsøsknene, men kanskje enda sterkere fra den nylig ankomne Tesla Model Y,

Tre pluss

Lekker

Støysvak, komfortabel, romslig

Lader raskt, går langt

Tre minus

Den burde fint klart mer tilhengervekt

Minst for penga på plattformen og blir farlig nær e-tron i pris.

Utstyr koster

