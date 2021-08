Test av Porsche Taycan 4 Cross Turismo: Drøm innen rekkevidde

Har du en snau million, får du ikke bedre elbil til familien.

«Alle» drømmer om en Porsche. Det ser man både på den enorme prisutviklingene på de klassiske bilene, men også på statistikken for nyregistreringer.

Etter at avgiftene i Norge ble lagt om og Porsche begynte å tilby modeller med ledning, har salget skutt i været.

Etter at helelektriske Taycan kom på markedet, har det i stor grad dreid seg om den. Det siste året har elbilandelen økt til 72,6 prosent. Plug in-hybrid-andelen er på 18 prosent. Dieselversjoner selges ikke lenger.

Sportsbilprodusenten har med andre ord tatt en elektrisk helomvending for et grønnere miljø i Norge, og andelen blir ikke mindre nå som selve drømmebilene for det norske publikummet øker.

Porsche går ikke offentlig ut med tall på antall forhåndsbestillinger, men tallet var godt over 1.000 før de første bilene i det hele tatt hadde kommet til landet.

PRØVEKJØRT: Tesla Model Y kan bli en ny norsk familiefavoritt

Og det er ikke så rart, for den krysser på langt vei av på alt vi ønsker oss her oppe i nord:

Du får høyere bakkeklaring og luftfjærer med hevefunksjon, firehjulstrekk, det største batteriet på 93,4 kWt brutto og 83,7 netto, bedre bakseteplass og større bagasjerom for en startpris på 848.000 kroner.

Da får du 380 hester med boostfunksjon på 476 hester. Det er nok til en akselerasjon fra 0-100 km/t på 5,1 sekunder. Toppfarten er flau for tyskerne, bare 220 km/t, men rikelig i Norge som har halvparten som øvre fartsgrense.

Familiebil

Cross Turismo fås i fire modeller. 4, 4S, Turbo og Turbo S. Vi har hentet ut den billigste og mest fornuftige versjonen for å se om det er noe man kan leve med, eller om den føles som en billig skygge av Turbo S som vi har kjørt tidligere på bane. Sjekk videoen under.

Familiebil

Vi starter med familieegenskapene. Den lave, brede og lange bilen har faktisk det som skal til. To voksne sitter godt og lavt, når de først har kommet seg ned. Porsches fotgarasje gir plass nok til 45 i sko og man sitter i skikkelig skålede stoler.

Takket være kraftig skålede forseterygger, er det kjempegod plass til knær også. Taket er 4,6 cm høyere over hodene og glasstaket går mye lenger bak, slik at hodet går fri med helt ok margin. Lommeboka bestemmer bakseteluksus. Du kan få flere klimasoner og tre sitteplasser, men den tredje vil slite med trange kår både i høyde, bredde og til bena. Det er langt fra et flatt gulv.

Bagasjerommet er faktisk romslig og lettlastet. Riktignok med litt høy lasteterskel, men med ekstra rom til ladekabler osv. Her er det også lasteøgler, takfester for lastenett og tredelt bakseterygg med rikelige gjennomlastingsmuligheter.

Den har 430 liter til disposisjon og 1196 med setene nede. I tillegg har man en ganske stor frunk som tar 84 liter.

LES OGSÅ: Test av Audi Q4 e-tron 50 quattro: Best av de beste

Terreng light

Som regel kjører vi testbiler som er utstyrt til randen, gjerne med ekstrautstyr for 500.000 hos Porsche. Jeg bygde en bil i kalkulatoren med «må ha»-utstyr og havnet på 1,2 mill. Her har de kuttet hardere, og havnet på 996.000 kroner.

Du har fortsatt sort skinninteriør, standard sportsstoler med 8-veis elektrisk justering og nøyaktig samme førermiljø, med unntak av de som bestiller Sport Chrono. De får en klokke oppå dashbordet, et hjul for kjøreprogrammer på rattet og kjøreprogrammet Sport +.

Man har kjøreprogrammene Range (som senker bilen maksimalt og stort sett trekker på forhjulene fordi motoren foran trekker mindre strøm), Normal og Sport. Cross Turismo gir deg også Gravel, som optimerer ESP-systemet og effektleveranse for fremkommelighet.

Du kan også senke og heve karosseriet selv på skjermen og lagre valget, slik at bilen automatisk hever seg hver gang du kjører inn på veien. Kjekt, og en idé de har hentet fra Tesla.

I laveste stilling er bakkeklaringen 12,4 cm. Deretter kan den stilles til 13,6, 14,6 og 15,6 cm. Sistnevnte er forhåndsprogrammert for Normal, Sport og Gravel. I Lift-modus heves bilen til 17,6 cm.

Det bør enkelt få deg opp dårlige skogsveier, men med akselavstand på 2,9 meter blir det aldri noen terrengbil, selv om den har godt med bobleplast på karosseriet.

Test av Porsche Taycan 4S PBP: En elektrisk vinterdrøm

På veien

Alt som har med offroad å gjøre, er som dugg for sola når du kommer deg på veien. Taycan er så bred, lav og sporty at du glemmer både de to ekstra centimeterne i forhold til den ordinære Taycan og bagasjerommet du sleper med deg. Det føles som en 50 kilo tyngre 911.

Den er rask, responsiv og ikke minst formidlende. Porsche slurver ikke med feedback. Samtidig har de en unik balanse mellom sporty og crisp fjæringskarakteristikk og en komfortsone i midtpartiet som gjør at du nærmest befinner deg på et flyvende teppe som ikke gjør antydning til å blafre i vinden.

Det gjør den latterlig gøy og lett å plassere på små veier, samtidig som den føles dønn stabil og supertrygg når det går skikkelig unna. For ordens skyld minner vi på at vi har kjørt Turbo S på bane.

Forbruk

Forbruket avhenger veldig av forfengeligheten. Du kan velge hjul fra 19 til 21 tommer med dekk fra 275- til 305 mm bredde. De fleste felgdesign er lukkede og aerodynamiske, men ikke alle.

Bilen går på et kompromiss med 20-tommere med 285 mm brede bakdekk. Fordekkene er på 245 mm bredde.

På vår testrunde brukte den 18,4 kWt/100 km. Det er akseptabelt, med tanke på at vi kjørte i normalmodus. Det vil si at den for det meste bruker bakhjulstrekk og er drevet med motoren som er ment for performance. Vi kunne valgt Range, som kjører bilen gjerrigere og senker karosseriet for optimal aerodynamikk.

Lett er den heller ikke. Egenvekt uten fører er 2245 kg. Det er likevel langt under oppgitt forbruk på 22,4. I vårt tempo vil du komme 454 kilometer dersom bilen ikke regenererer.

Men Porsche er verdensmester på regenererering, Ved full oppbremsing henter den faktisk opp til 275 kW tilbake til batteriet. Det er mer enn den tar i mot på lynlader. Trolig kommer du over 50 mil dersom du holder deg i skinnet, noe som kan være vanskelig nok.

Den bruker ubetydelig mer på motorveien i 100 km/t. 18 kW pr. 100 km den ene veien og 20,1 den andre, altså 19,05 i snitt.

Og burgeren ved ladestolpen må bestilles og spises fort. Vi testet både på Circle K 150 kW og Ionity 350 kW. På sistnevnte lader den fra 20 til 80 prosent på 18 minutter. Og husk at denne har et stort batteri.

På førstnevnte spratt den rett opp på drøyt 170 kW(!) og ble liggende over 150 kW helt til den hadde ladet 70 prosent. Da stuper hastigheten voldsomt.

På 350 kW skjer noe av det samme. Den leverer over 250 kW fra start (10 prosent batteri) og dropper ikke før den passerer 50 prosent. Men selv om kurven også faller voldsomt fra 70 prosent, gir den fortsatt mye frem til 80. Da er det bare å komme seg videre.

LES OGSÅ: Verdens råeste elbil tar pusten fra alle

Flere kjøpere

Porsche treffer en helt ny målgruppe med Taycan og Taycan 4 Cross Turismo. De har startpriser på henholdsvis 777.000 og 848.000 kroner, og dersom man ikke går helt amok på utstyrslista, har man en fantastisk bil under millionen. Lett tilgjengelig for dem som tidligere har kjøpt SUV i premiumklassen til nå, og som vil bli revet bort på bruktmarkedet.

LES OGSÅ: Duell-test mellom VW ID.4 GTX og Audi Q4 e-tron 40 – hvilken velger du?