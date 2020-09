Ute og Kruser

– Vi har stor tro på konseptet, og er veldig glade for å ha inngått et samarbeid med Kruser på båtdeling til våre medlemmer, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Båtturen er ikke bare for å nyte den friske sjøluften, det er også for å teste tjenesten til Elbilforeningens aller nyeste samarbeidspartner. Norsk elbilforening har nemlig inngått samarbeid med Kruser; en helt ny og spennende medlemsfordel til våre medlemmer.

Strømmen blir koblet fra og vi legger ut på tur fra Aker Brygge, hvor Kruser i dag har to båter liggende. De har også to båter på Øksenøy Marina på Fornebu, men planen er å utvide til enda flere steder neste sesong. Da står blant annet Bergen og flere steder i Indre Oslofjorden på planen.

Vi har vært så heldige å få bli med ut for å prøve selv. I strålende sol går vi om bord i Krusers helt nye elbåt. Den er av typen Green Waves 601. Båten vi er med i har god plass til opptil åtte personer, og kan enten brukes med kalesjen helt nede, eller oppe for ekstra skjerming.

– Tanken bak det hele er å skape et bekymringsfritt båtliv for både folk og miljøet, der du som kunde slipper alt det praktiske arbeidet og kun har ansvaret når du bruker båten, sier daglig leder i Kruser, Christer Ervik.

Delingstjenester er vinden som aldri før, og Kruser har kastet seg på bølgen. Tidligere i vår lanserte de en helt ny båtdelingstjeneste. De skal gi kundene tilgang til båt hele sesongen, uten at de trenger å bekymre seg for alt ansvaret som er knyttet til det å eie selv.

I komplett stillhet tøffer vi ut fra Aker Brygge. Kruser har tatt oss med på båttur i sin helelektriske båt, både for at vi skal få prøve båtdelingstjenesten de tilbyr – og for å signere en avtale på en helt ny medlemsfordel til Elbilforeningens medlemmer.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.