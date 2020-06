300 000 elbiler er rundt neste sving, men korona rammer nybilsalget

I mai var det nesten 294 000 elbiler på norske veier, men siden mars har markedsandelen for elbiler i nybilsalget gått ned fra 56 til 43 prosent.

– Effekten av korona ser ut til å slå ut for fullt i mai og bremser den gode utviklingen vi hadde for salg av elbiler i første kvartal, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

Koronakrisen rammer bilsalget hardt, men elbiler er hardest rammet. Markedsandelen for elbiler gått ned fra 56 prosent i mars til 43 prosent i mai, mens alle andre drivstoff har økt sine markedsandeler i nybilsalget. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– 2020 lå an til å bli det store gjennombruddet for elbil i Norge med over 50 prosent markedsandel første kvartal. Økt utvalg av elbiler og skjerpede miljøkrav fra EU til bilindustrien virket positivt sammen med norsk elbilpolitikk. Men nå trengs det nye grep for å sikre økt salgstrend for elbiler, mener Unni Berge.

Høyt salg av ladbare hybridbiler

Til tross for en nedgang i totalsalget av personbiler på 39 prosent, ble det solgt flere ladbare hybridbiler i mai 2020 enn i mai 2019. Markedsandelen for ladbar hybridbil har økt til over det dobbelte, fra 11 prosent i mai 2019 til 23 prosent i mai 2020.

– Midt i krisen går ladbar hybridbiler mot strømmen, og opplever økt salg. Det er liten grunn til at Norge skal bremse elbilsatsingen til fordel for ladbare hybrider, så her bør miljøkravene skjerpes slik at elbiler kan fortsette veksten, sier Berge.

Mange ladbare hybridbiler betaler ikke engangsavgift. Norsk elbilforening mener det er viktig at avgiftspolitikken innrettes slik at elbil fortsetter å øke markedsandeler.

e-Golf på topp i mai

Audi e-tron har vært den mest solgte bilmodellen så langt i år, men i mai var den gamle traveren e-Golf igjen på topp. Ifølge Tek.no har enkelte forhandlere solgt den populære elbilen til en pris ned mot gunstige 250 000 kroner.

Audi e-tron solgte nest mest, etterfulgt av Hyundai Kona og Nissan LEAF. Tesla derimot, hadde en dårlig måned, med kun 31 registrerte biler i mai (Kilde: Opplysningskontoret for veitrafikken – OFV).

Nytt fra bilmarkedet

Covid-19-pandemien har ført til utsettelser på elbilmodeller mange har ventet på. Nylig ble det kjent at Polestar 2 utsetter de første utleveringene til høsten, og ankomsten av Fords Mustang Mach-E er utsatt til 2021. Volkswagens ID.3 er ifølge den norske importøren Harald A. Møller i rute til lansering 17. juni, men med en prisøkning på opp mot 25 000 kroner, eller om lag 7 prosent. En rekke andre bilmerker har også skrudd opp prisene som følge av den svake kronekursen.

En interessant nykommer verdt å nevne, er Maxus Euniq, en elektrisk prisgunstig 7-seter som er ventet på det norske markedet mot slutten av 2020.

Nøkkeltall for nybilsalget i mai

Markedsandelen for elbiler har gått ned fra 56 prosent i mars til 43 prosent i mai 2020

I mai ble det solgt 3444 elbiler, 1200 færre enn i mai 2019

Det ble kjøpt 39 prosent færre biler totalt i mai 2020 enn samme måned i fjor

Salget av ladbare hybridbiler har doblet markedsandelen på ett år, fra 11 prosent i mai 2019 til 23 prosent i mai 2020.

Kilde: Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).