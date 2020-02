7 tips for bedre rekkevidde i vinterferien

Kjenner du rekkeviddeangsten komme snikende i vinterkulda? Med enkle små grep kan du faktisk redusere rekkeviddetapet betydelig.

1. Sett på forvarming før du kjører

På mange moderne elbiler kan du tidsinnstille forvarming en stund før du kjører. Dette bør du helst gjøre når bilen står til lading. Da bruker du nemlig ikke batterikapasitet på oppvarming, og kan sette deg inn i en varm og isfri elbil om morgenen.

2. Bruk setevarme

Bruk av setevarme, rattvarme og varmetråder i front- og bakrute er mer energieffektivt enn varmeapparatet, selv på elbiler med varmepumpe. Sjekk hva din elbil har av utstyr i vinterpakken.

3. Tilpass kjørestilen etter forholdene – og regenerér

Ha en avbalansert kjørestil og hold god oversikt over trafikken. Da blir det også enklere å la elbilen regenerere bremseenergi i stedet for å bruke fysisk brems. Merk imidlertid at elbiler flest ikke vil regenerere energi før batteripakken når plusstemperatur.

4. Bruk eco-kjøreprogrammet

Slike kjøreprogram finnes i de fleste elbiler, og de hjelper deg å spare energi. Det mest merkbare er at du får «et egg på pedalen». Litt forenklet betyr det at bilen holder deg igjen, slik at du ikke får gi full gass. I tillegg justeres kupétemperaturen ned noen hakk, ved at mindre strøm går til oppvarming. Bruk av eco-kjøreprogrammet er først og fremst et «støttehjul» for ferske elbilister.

5. Sjekk lufttrykk i dekkene

For lavt lufttrykk i dekkene øker rullemotstanden og energiforbruket. Det samme gjelder piggdekk, så kjør med piggfrie vinterdekk om mulig. Hvis du er i tvil om hva som korrekt lufttrykk for din bil, sjekk i manualen. Og husk at oppgitt trykk gjelder kalde dekk, og at du aldri skal være under oppgitt nivå.

6. Hurtiglad når batteripakka er varm

Start gjerne turen med oppladet batteri, slik at du først trenger å hurtiglade når du har kommet et lite stykke og batteripakken er varm. Da sparer du også både tid og penger. Oppvarming av en kald batteripakke (ved 15-20 minusgrader) tar gjerne en halvtime før batteriet er klart til å fylles med ny rekkevidde. På helgetur kan det derfor være smart å hurtiglade på siste stopp før hytta, mens batteriet er varmt. Ikke vent til neste dag når batteripakken igjen er kald.

7. Beskytt bilen med silikon

Sett inn alle gummilister på bilen med silikonspray eller silikonstift. Det vil både motvirke kondens og hindre at dører og vinduer, og for den del ladeluka, fryser fast.

Har du noen spørsmål om elbil, rekkevidde, eller kanskje lading? Husk at du som medlem i Elbilforeningen har tilgang til Norges fremste fagmiljø på elbil. Send oss gjerne en e-post på medlem@elbil.no eller ring oss på 90 70 45 45 hvis du lurer på noe.