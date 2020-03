Behov for nye ladegrep i nord

Kystriksveien er et yndet feriemål og samtidig hverdagsveien til folk i 26 kommuner. En av Norges vakreste bilturer strekker seg fra Steinkjer i Trøndelag, til Bodø i Nordland. Men her sliter du med lading til elbilen din.

Og myndighetene har enda ikke funnet en løsning. Enova utlyste støtte til utbygging av hurtigladere i 2019, men da fristen gikk ut 28. februar i år var det ingen som hadde søkt.

– Elbilsatsingen skal gjelde hele landet. Når ingen søker på anbudene om hurtiglading, må staten gå inn og sikre hurtigladeinfrastruktur på annen måte. Staten bør da kjøpe inn hurtigladeinfrastruktur som et offentlig innkjøp, slik man gjør med ferger. For alle skal få lade, og elbil skal være for alle uansett hvor man bor i landet, sier Unni Berge, leder i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening

Nylig ble det klart at lokale kraftlag har tatt over Fortums rolle i Enovas prosjekt i Finnmark. Der har Enova utlyst støtte til utbygging av et hurtigladenettverk siden 2015, uten at de kommersielle ladeoperatørene og Enova har maktet å finne en måte å realisere utbyggingen.

Frykten blant elbilister langs Kystriksveien er en tilsvarende lang ventetid, noe som vil gjøre det mye vanskeligere for Nordland og Trøndelag å nå målet om at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Miljøvennlig transport – også i distriktene

Utfordringene Enova har hatt med anbudsprosessen i Finnmark, og nå også langs kystriksveien i Nordland og Trøndelag, er et viktig signal til myndighetene:

– Det er behov for virkemidler til i distriktene som faktisk utløser utbygging. Kystriksveien snirkler seg gjennom 24 kommuner som til sammen har over 150 000 innbyggere. Det er vanskelig å komme utenom bilisme i et slikt område og da haster det å få infrastrukturen på plass, mener Unni Berge

Et lite lyspunkt er det likevel. Enova har mottatt en søknad på ladeutbygging i hovedsak rundt Lofoten, omtalt som prosjekt Nordland nord.

Miljøvennlig bilturisme

Å bygge ut ladeinfrastrukturen langs Kystriksveien er først og fremst viktig for de som bor der. Samtidig gir hurtigladeutbygging en mulighet til å satse på bærekraftig turisme i Norge.

Norsk elbilforenings årlige spørreundersøkelse Elbilisten viser at elbilferie blir mer og mer vanlig og er et godt miljøvennlig alternativ for barnefamilier og andre som vil ut og oppleve verden.

Veistrekninger som Kystriksveien er ideelle for en opplevelse utenom det vanlige, men vanskelig med elbil når hurtiglademulighetene mangler.

– Det er nesten så man ikke tør å kjøre av E6 når man er på langtur her oppe, og det er veldig synd. For Helgelandskysten er noe av det beste vi har å by på her i Nordland, og vi byr mer enn gjerne på, sier leder i Nordland elbilforening Svein Krogsæter.

Til tross for storslagne opplevelser, har altså ingen hurtigladeutbyggere søkt på anbudet for ladenettverket på denne veien. Dermed er det vanskeligere for elbilister å kjøre utslippsfritt langs Svartisen, ta en ladestopp mens man beskuer de syv søstre, drikke kaffe på ferga som sniker seg forbi Rødøyløva eller være trygg på å ha nok strøm til å passere Saltstraumen.

– Det er synd at mange elbilister på ferie i Nordland velger den litt kjedeligere storebroren, E6 lenger inn i landet. For for de som bor langs Kystriksveien, er den manglende hurtigladeutbyggingen et hinder for å nå målene om å elektrifisere veitransporten over hele landet. Både for innbyggere og turister må man finne praktiske løsninger som får på plass utbygging, avslutter Unni Berge i Norsk elbilforening.