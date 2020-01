Bilåret 2019: personbilsalget går ned – elbiler øker sin popularitet

Elbilsalget økte til 60 316 i 2019 mot 46 092 i 2018. Det er en oppgang på over 30 prosent, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Det er veldig bra at elbilsalget stiger kraftig, men vi er skuffet over at markedsandelen for elbiler ikke nådde 50 prosent, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

I følge OFV endte markedsandelen for nullutslippsbiler på 42,4 prosent i 2019.

Bu peker på tre forklaringer til at 50 prosents markedsandel ikke ble nådd:

I 2019 konkurrerte ikke elbilene godt nok i de større bilsegmentene og heller ikke innen næring. Fortsatt valgte 3 av 4 som kjøper SUV et fossilt kjøretøy. Bompengedebatten bidro til å skape usikkerhet forutsigbarheten om elbilfordelene. Regjeringen leverer ikke på lading. De mangler en helhetlig plan for utbygging av hurtigladere i hele Norge og den lovede støtteordningen for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier lar vente på seg.

– I 2020 bør elbilsalget passere 60 prosent med god margin. Skal vi nå 2025-målet om å bare selge nullutslippsbiler må vi gjennomsnittlig ha en sterkere vekst år for år enn vi så i 2019. Dessuten må vi få fart på salget av elvarebiler, sier Bu

– Nå er det viktig at politikerne fortsetter å satse i elbilpolitikken. Fortsatt skal veldig mange overbevises om at elbil er det smarteste valget. Da må folk være trygge på at vil lønne seg å velge utslippsfritt, og at de kan lade enkelt og effektivt både hjemme og på farten, avslutter Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.