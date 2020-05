Bilsalget går kraftig ned – elbilandelen fortsatt på 50 prosent

Etter årsskiftet har vi sett en kraftig nedgang i salget av bensin- og dieselbiler. Den generelle nedgangen etter korona-krisen kommer i tillegg til dette. Sammenlignet med april 2019 har salget av elbiler gått ned med 18 prosent, mens tilsvarende tall for bensin- og dieselbiler viser en nedgang på 60 prosent. Audi e-tron er månedens mest solgte bil, etterfulgt av VW e-Golf og Nissan Leaf. Elbilandelen for april var på 49 prosent.

– Nå er det viktig at politikerne sikrer at folk fortsetter å kjøpe elbil. Krisepakkene i Europa og Norge må ikke stoppe den positive utviklingen til elbil, men det er det ingen signaler om til nå. Bygging av ladeinfrastruktur kan dessuten få fart i en kriserammet økonomi, sier Christina Bu.

Bu mener det er særlig to ting som er viktige for at vi skal nå Stortingets mål om kun salg av utslippsfrie biler i 2025.

– 2020 skulle bli det det store elbilåret, men etter en oppløftende start har koronakrisen satt en kraftig støkk i markedet, også for nye elbiler. Heldigvis er det positive signaler om gjenåpning av fabrikker i Europa, og at elbilproduksjonen prioriteres, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Markedsandelen for elbiler var i april på 49,4 prosent. Så langt i år, er den på 50,3 prosent. I april har salget av elbiler gått ned like mye som øvrige biler, med om lag 30 prosent, sammenlignet med årets første tre måneder.

