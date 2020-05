– Bli en elbilminister, Hareide

En skikkelig ladeoffensiv og varig miljørabatt i bom, ferge og parkering, var blant temaene som Norsk elbilforening tok opp i møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide nylig.

– Vi hadde et bra møte med ministeren. Hareide har fulgt elbilsatsingen i lang tid og vært positiv til elbil hele veien. Hareide forsikret om at departementet jobbet med å få på plass forskriften som sikrer elbilister halv pris på parkering i hele landet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Fortgang i parkeringsforskriften er etterlengtet

For mer enn 3 år siden bestemte Stortinget at elbilister maksimalt skal betale 50 prosent i bom, på ferger og på offentlig parkering. Det ble raskt innført i bom og på ferge, men på offentlig parkering er det fortsatt opp til hver kommune hvor mye elbiler skal betale. Ifølge samferdselsministeren, jobber departementet med å få på plass forskriften som sikrer maksimalt 50 prosent betaling også for parkering.

Norsk elbilforening understreket også at den såkalte 50 prosents-regelen er en varig regel. Som i praksis betyr at forurensende biler alltid skal betale minst dobbelt så mye. Det er krevende å nå Stortingets mål om kun salg av nye utslippsfrie biler i 2025, derfor må insentivene være tydelige

– Vi informerte ministeren om at elbilrabatten i bomringen er en av de viktigste grunnene til at folk velger å kjøpe seg elbil. Tall fra «Elbilisten», vår store årlige undersøkelse blant nordmenn som kjører elbil, viser det, sier Bu.

Helhetlig plan for hurtigladeutbygging

For at antall hurtigladere skal holde tritt med elbilsalget, er det viktig med en helhetlig plan. Det trengs over 1000 nye hurtigladere i året fram mot 2025 om behovet skal dekkes. Særlig i distriktene er det viktig med flere ladere.

– Samferdselsministeren må ta grep om hurtigladeutbyggingen. Å utarbeide en helhetlig plan for utbygging av hurtigladere er en oppgave for Statens vegvesen. Enova, som er et statlig støtteorgan, kan ikke gjøre hurtigladesatsingen alene, påpekte Christina Bu til samferdselsminister Hareide.

Politisk trøkk for klimakutt

Koronaepidemien har gjort det politiske arbeidet til Norsk elbilforening annerledes, med mer video- og telefonmøter og skriftlige innspill, men fremdeles er aktivitetsnivået høyt. Denne våren er det flere store høringer som Elbilforeningen jobber med, i tillegg til innspill til statsbudsjett og partienes programprosesser for neste stortingsperiode. I mai venter dessuten møte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Vårt politiske påvirkningsarbeid er avgjørende for at alle i framtiden skal ha mulighet til å velge elbil. Og vi må stå på for å få på plass god ladeinfrastruktur. Medlemskontingenten fra over 75.000 medlemmer gjør dette arbeidet mulig. Ingen andre klimatiltak i Norge kommer til å ha større effekt i årene som kommer enn elektrifiseringen i transportsektoren, sier generalsekretær Christina Bu.