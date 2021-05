Bompenge-jubel i Trøndelag: 80 prosent rabatt for elbiler

Miljørabatt i bompengeprosjekter er det kraftigste virkemiddelet kommuner og fylkeskommunene har for å kutte klimagassutslipp fra veitrafikken. Dette har Norsk elbilforening dokumentert i rapporten «Bompengerabatt for alle» .

– Slik den politiske situasjonen er, var det uunngåelig å skulle innføre bompenger også for elbiler. Heldigvis har kommunestyrets ambisjoner for nullutslipp i trafikken trumfet vedtaket i fylkeskommunen. Det blir fortsatt full fart i elbilsatsningen i Trondheim framover! sier en glad og lettet leder i Trøndelag elbilforening, Ståle Langolf, som kjemper elbilistenes kamp i fylket.

– 80 prosent rabatt for elbiler er et fornuftig nivå å legge seg på. Denne rabatten varer minst til 2023 da rabatten reduseres til 60 prosent. Det vil altså fortsatt være en betydelig rabatt også fra 2023. Dette gir forutsigbarhet og trygghet om at elbil er tingen å satse på for oss trøndere framover, sier Langolf.

I dag kom endelig svaret: For da ble formannskapet i Trondheim kommune informert om at elbiler bare skal betale 20 prosent takst ved bomringen.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.