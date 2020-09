De første 700 ID.3-utgavene er på plass i Norge

For begge modeller (med største batteripakke) blir det maksimal lynladehastighet på 125 kW via CCS-plugg. For det mellomste batteriet (brutto 62 kWh) er maks ladefart 100 kW.

ID.3 kan forøvrig ikke trekke tilhenger, men kan utstyres med krok for sykkelstativ eller skiholder (med last inntil 75 kilo).

ID.4 blir typegodkjent for både taklast og tilhenger, men dataene for vekt blir ikke offentliggjort før verdenslanseringen.

– Det er morsomt for oss å være et viktig marked for Volkswagen-fabrikken. Derfor er vi blant de færreste landene som har fått lov til å få ID.4 på besøk. En prototype, riktignok, men utseendet er akkurat slik produksjonsmodellen blir, sier Edvardsen-Eibak.

Ikke minst hadde den norske importøren Harald A. Møller AS fått den kommende ID.4-modellen på et eksklusivt norgesbesøk.

– Om kort tid vil vi også åpne for bestilling av biler med den største batteripakken, med 82 kilowattimer (kWh), hvorav 77 er netto tilgjengelig til kjøring, sier Edvardsen-Eibak, og legger til at denne vil ha bakhjulsdrift, med en teoretisk rekkevidde etter WLTP-syklusen på 550 kilometer.

