Dette blir årets mest solgte bil i Norge

Nybilsalget i november: – Ikke lenger noen tvil om at Audi e-tron blir Norges mest solgte bil i 2020.

I november endte elbilandelen i nybilsalget på 56,1 prosent. Det er en nedgang på drøye 4 prosentpoeng sammenlignet med forrige måned.

– November er den femte måneden i år med over 50 prosent elbilandel i nybilsalget, men vi ser en liten nedgang sammenlignet med rekordmånedene september og oktober, hvor 6 av 10 valgte seg en elbil, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Gratulerer e-tron på forskudd

For tredje måned på rad topper Volkswagen ID.3 salget, den prisgunstige MG ZE EV ligger på andreplass, mens Audi e-tron tar en knepen tredjeplass, ifølge novembertallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Men selv om ID.3 faktisk topper salgslistene for tredje måned på rad, viser novembertallene at det ikke lenger er noen reell mulighet for at elbilen fra Volkswagen vil kunne ta fra Audi e-tron tittelen «Norges mest solgte bil i 2020».

Novembertallene viser nemlig at Audi, med bare én måned igjen av året, har solgt 8.773 eksemplarer av sin e-tron, mens Volkswagen har solgt 5.451 ID.3-modeller.

ID.3 ligger dermed meget godt an til å havne på andreplass når status skal gjøres opp for bilåret 2020.

– Selv om året ikke er over, er det neppe for tidlig å gratulere Audi ikke bare med årets mest solgte elbil, men med årets mest solgte bil. Det er ikke lenger noen tvil om at Audi e-tron blir Norges mest solgte bil i 2020, sier Christina Bu.

Blir 2021 tidenes elbilår?

Så langt i år ligger andelen elbiler på 52 prosent.

– Det er en solid oppgang fra 42 prosent 2019, men vi burde nærmet oss 60 prosent om vi skal være i rute til 2025. Foreløpig er vi bare halvveis, understreker Bu.

Bu er positiv med tanke på salget i 2021. Da kommer det flere spennende biler på markedet med de kvalitetene mange nordmenn etterspør – lang rekkevidde kombinert med tilhengerfeste, firhjulstrekk og god plass.

– Skoda Enyaq, Tesla Model Y og Mustang E-Mach er eksempler på modeller mange venter på. Om 2021 blir tidenes elbilår, er også opp til politikerne. Vi har troen, men fortsatt momsfritak er særlig viktig for å få folk til å velge utslippsfritt.

Regjeringen har holdt fast på at momsfritaket for elbiler gjelder ut denne stortingsperioden, men hva som skjer etter valget i september neste år er usikkert.

– Flere partier åpner nå opp for nedtrapping av elbilfordelene, og det bekymrer meg. Usikkerhet rundt elbilpolitikken kan få folk til å tenke seg om både én og to ganger før de bestemmer seg. Det er svært uheldig for det vedtatte målet om hundre prosent elektrisk nybilsalg i 2025, mener hun.

– Allerede nå ser vi eksempler på at folk kvier seg for å skrive under kjøpskontrakter på biler med usikker leveringstid, og det skjønner jeg veldig godt. Du vil jo ha oversikt over utgiftene dine, og vi har sett eksempel på at importørene velter det meste av risikoen over på kundene.

Oppfordrer til felles nyttårsforsett

Christina Bu ønsker at norske politikere setter seg et nyttårsforsett som reduserer utslippene fra veitrafikken.

– At de sikrer at norske bilkjøpere fortsetter å velge elbiler – og fortsett å vise vei for resten av verden. Vent med å innføre moms på elbiler til minst 80 prosent av nybilsalget er elektrisk på årsbasis. Da blir det enklere å nå 2025-målet og utslippene vil fortsette å gå ned.

– Det er jo derfor vi holder på med dette, avslutter Bu.