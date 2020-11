Dette koster hjemmelading

Ny hjemmeladekalkulator: Klikk her om du vil finne ut hva det koster å lade akkurat din elbilmodell hjemme hos deg.

Mange elbilister lurer på hvor dyrt det er å lade elbilen hjemme. Riktignok har de fleste fått med seg at det er langt rimeligere å lade elbilen hjemme enn på hurtigladere, og at det er billigere å kjøre på strøm enn å kjøre på fossilt drivstoff, men hvor økonomisk gunstig er det egentlig?

– Generelt billig

– Å lade hjemme er generelt billig, og innebærer en vesentlig reduksjon i utgifter når man skifter fra bil med fossilt drivstoff, fastslår fagsjef Erik Lorentzen i Norsk elbilforening.

Han tipser om at man som en forenklet tommelfingerregel kan regne 1 kr per kWh, og at man bruker 2 kWh per mil.

– Med dette enkle regnestykket kan man si at ved hjemmelading koster strømmen deg rundt to kroner mila. Men forbruket varierer jo en del fra bil til bil, og den siste tiden har strømprisen vært svært lav, så kostnaden ved hjemmelading er for tiden i realiteten enda lavere, sier Lorentzen.

Det har fagsjefen i Elbilforeningen helt rett i: Ifølge SSB var strømprisen for tredje kvartal i år 72,9 øre, inkludert nettleie og avgifter.

Hjemmeladekalkulator

Nå kan du imidlertid finne ut nokså nøyaktig hvor dyrt det er å lade elbilen hjemme per år.

Teknologiselskapet Tibber, som Elbilforeningen har et samarbeid med, har nemlig utviklet en kalkulator for estimering av reelle ladekostnader, og denne kalkulatoren kan fort bli nyttig for deg.

Tibber har nemlig analysert tusenvis av hjemmeladesesjoner for å finne den gjennomsnittlige reelle kostnaden for hjemmelading, basert på Tibbers egne strømpriser.

Du fyller bare inn bilmerke og -modell, så fyller du inn estimert kjørelengde, og straks får du et prisanslag for elbilstrømmen per måned. Du får også angitt kostnaden per kilometer.

I tillegg kan du bruke kalkulaturen til å sammenligne hjemmeladekostnaden ulike elbilmodeller imellom.

