Disse elbilmodellene har mest fornøyde eiere

Kia vipper Tesla av tronen i fersk spørreundersøkelse blant norske elbilister.

Hvert år foretar Norsk elbilforening en stor spørreundersøkelse blant sine medlemmer, og årets undersøkelse – «Elbilisten 2020» – viser at Tesla-eierne ikke lenger troner aller øverst på fornøydhetsskalaen, etter flere år på rad i tet.

I år er det derimot eierne av Kia e-Niro som har ført denne bilmodellen helt til topps, selv om eierne av henholdsvis Tesla Model 3 og Model S fortsatt sørger for at disse modellene klorer seg fast på de to gjenværende pallplassene.

– Aldri vært så positive

Men før vi ser nærmere på hvor fornøyde norske elbilister er med den spesifikke bilmodellen de har, kan vi først slå fast at norske elbilister er nesten oppsiktsvekkende tilfredse med bilene sine.

I snitt gir 68 prosent av respondentene bilmodellen sin toppscore når de huker av på at de er «veldig fornøyd» med den, noe som faktisk er noen desimaler opp sammenliknet med fjorårets undersøkelse.

26 prosent nøyer seg med å krysse av på at de er «fornøyd» med den – også her går det litt opp fra i fjor – nærmere bestemt halvannen prosents økning.

Bare én prosent befinner seg i den motsatte enden av skalaen, og har valgt svaret «veldig misfornøyd». Andelen som svarer «misfornøyd» utgjør også én prosent. Tre prosent svarer «verken/eller».

– Våre tidligere undersøkelser har alltid vist at norske elbilister både er fornøyde med å være elbilister og at de er fornøyde med bilene sine – men aldri før har respondentene vært så positive som i år, konstaterer Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Flaggskipet raser nedover

Det er altså fjorårets nykommer Kia e-Niro som i år har bykset opp til toppen av fornøydhetsskalaen. I fjor debuterte modellen på fjerdeplass, med 79,3 prosent som ga bilen toppscore. I år svarte imidlertid hele 84,3 prosent at de var «veldig fornøyd» med bilmodellen.

Men selv om fjorårsvinneren Tesla Model 3 (som i likhet med e-Niro også var nykommer i fjor), i år er vippet ned på andreplassen, er faktisk også Model 3-eierne enda mer fornøyde med bilen sin enn hva respondentene ga uttrykk for i fjor:

Hele 82,8 prosent svarte at de var «veldig fornøyd», mens andelen i fjor som svarte det samme var – for å være pinlig nøyaktig – 81,99.

Tesla Model S finner vi på tredjeplass med 80 prosent som svarte «veldig fornøyd».

Modellen mange anser som Teslas flaggskip, Model X, har derimot falt ned på sjetteplass, med 76,5 som var «veldig fornøyd». I fjor var andelen blant X-eierne som svarte det samme 81,5.

Byks fra e-tron

På fjerdeplass ligger nok en fjorårsnykommer: Salgssuksessen Audi e-tron har klatret opp fra fjorårets tiendeplass, og i år er det 78,5 prosent av e-tron-eierne som rangerer modellen helt til topps. I fjor var andelen 71,4.

I det hele tatt var det mange debutanter på fjorårets topp 10-liste, og flere av dem er å finne på samme gjeve liste i år: Både Hyundai Kona og Jaguar I-Pace er fortsatt her, det samme er «gamle» travere som Opel Ampera-e, Hyundai IONIQ OG BMW i3.

Få debutanter …

Om det var mange debutanter som markerte seg i «Elbilisten 2019»-spørreundersøkelsen, glimrer de med sitt fravær i årets undersøkelse – i hvert fall på topp ti-listen.

Nykommerne Peugeot e-208, DS 3, Honda E, Maxus EV80, MG ZS EV, Mercedes EQC, Mini Cooper Electric, Porsche Taycan, Seat Mii electric og Skoda Citigo har alle fått tilbakemeldinger, men antallet respondenter som har svart om disse bilene, har vært såpass lavt at de ikke de ikke utgjør et tilstrekkelig representativt grunnlag.

For flere av disse skyldes nok det lave antallet respondenter at bilene bare hadde vært tilgjengelige i markedet i kort tid da undersøkelsen ble gjennomført i april i år.

… men venter flere til neste år

I 2021 vil nok imidlertid flere nykommere kunne gjøre seg bemerket høyt oppe på listen, spår Ståle Frydenlund, bilekspert og seniorrådgiver i Norsk elbilforening:

– I praksis er det vel primært biler som kommer ikke altfor lenge over sommeren som vil kunne rekke å få et ord med i laget her – og da gjetter jeg først og fremst på biler som Polestar 2, Peugeot e-208, Volkswagen ID.3 og Skoda Enyaq.

Likevel tar han forbehold om at mye kan skje i koronaåret 2020, ikke minst med tanke på forsinkelser.

– Da tenker jeg særlig på at det fortsatt er usikkert når Skodaen faktisk kommer. Forresten kan også en modell som BYD Tang EV600D komme til å sparke fra seg, men vi bikker nok fort 2021 før den dukker opp, i så fall skal det holde hardt at den rekker å kile seg høyt inn under neste års undersøkelse, avslutter Frydenlund.

Bakgrunn: Fakta om «Elbilisten 2020»