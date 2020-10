Elbilist ut mot politiet

Da UP-sjefen gikk ut i media og kritiserte elbilister for å kamuflere elbilene sine som «vanlige biler», ble Harald Knutsen provosert: – Jeg skulle gjerne hatt elbilskilt, men jeg hadde jo også lyst til å få bilen min.

En såkalt «elbil-trend» man har kunnet lese om i flere medier i det siste, er at et økende antall elbileiere registrerer elbilen sin med «fossilskilt», altså med vanlige stedsskilt fremfor kjennetegnene som er forbeholdt elbiler:

Altså skilt som begynner med bokstaven E. Med andre ord bokstavkombinasjonene EL, EK, EV eller EB – som er så langt vi har kommet nå. I tillegg velger selvsagt også mange – både elbilister og fossilbilister – å pryde bilene sine med personlige bilskilt.

– Nå kan folk tro det er fritt frem

I alt er det nå over 325 000 elbiler på norske veier. Ifølge Statens vegvesen er det registrert om lag 1100 elbiler med geografisk kjennemerker i år, så antallet med fossilskilt er i edruelighetens navn fortsatt nokså lavt.

Men blant elbilistene som velger fossilskilt, er eierne av Porsche Taycan overrepresentert, ifølge bladet Motor. Om lag hver fjerde Taycan-eier hadde valgt å droppe elbilskilt, men magasinet kunne også fortelle om en økende tendens til at også eiere av andre premium-merker valgte bort elbilskiltene.

Nylig langet UP-sjef Steven Hasseldal ut mot disse elbilistene som kjører rundt med fossilskilter: «Politiet liker ikke elbil-trend», var overskriften i Motor. Og til Din side sa han dette:

– Det er ikke kult nok med elskilter. Og nå kan folk tro det er fritt frem.

– UP-sjefen henger ut elbileiere

Utspillet fikk elbilist Harald Knutsen fra Fredrikstad til å reagere:

– Jeg blir provosert når UP-sjefen i diverse media henger ut elbileiere som har fått vanlige distriksskilt. I mitt tilfelle var dette ikke noe jeg selv gjorde noe aktivt for å få. Jeg skulle gjerne hatt elbilskilt, men jeg hadde jo også lyst til å få bilen min.

Knutsen forteller at bilforhandleren ringte ham dagen før han skulle hente sin nye Mercedes EQC og sa at han måtte få stedsskilt siden det ikke var elbilskilt tilgjengelig for tiden.

– Hvis jeg skulle ha elbilskilt måtte jeg i så fall ventet i 14 dager på å få ut bilen, sier Knutsen.

Så lenge ville han ikke vente, og da ble det vanlige skilter på ham. Men å bli beskyldt av utrykningspolitiet for å «kamuflere» elbilen sin, vil han ikke ha på seg:

– Etatene burde snakke sammen før man gir tillatelser som er problematisk for andre etater, for dette er jo noe Statens vegvesen har godtatt. Politiet burde ikke gå ut på denne måten og stigmatisere folk som har fulgt loven, sier Knutsen.

Frykter smitteeffekt

Grunnen til at UP advarte mot trenden, er at det kan bli vanskeligere for politiet å identifisere elbiler i kollektivfeltet. Politiet frykter også en smitteeffekt, altså at flere fossilbiler kan begynne å kjøre ulovlig i kollektivfeltet dersom de ser elbiler med vanlige skilter kjøre der, enten de mistolker dem som fosillbiler eller ei.

For at du som elbilist skal slippe å bli stoppet i kollektivfeltet, foretrekker derfor politiet at elbilskilter fortsatt blir brukt. Det gjør jobben deres enklere.

– Det er selvfølgelig en fordel at elbiler lett kan identifiseres, også uten at de stoppes, sier Runar Karlsen, fagdirektør i Politidirektoratet til elbil.no.

Bytter skilt

Harald Knutsen forstår utrykningspolitiets bekymring, men uansett er hans dager som «fossilbilist» talte:

– Jeg har fått tilbud fra Statens vegvesen om å komme ned og bytte skiltene, så da forsvinner jo mine problemer.

Hvilke problemer, tenker du kanskje nå, utover at han følte seg tråkket på av utrykningspolitiet?

Jo, da vi i september skrev en artikkel om hvilke konsekvenser det kan få at flere elbiler kjørte rundt med «vanlige» skilter, fortalte vi om at et av Elbilforeningens medlemmer i Fredrikstad som hadde fått tildelt et «fossilt» stedsskilt da han kjøpte bilen.

Dette var Harald Knutsen, som hadde irritert seg over at bilskiltet han aldri hadde bedt om, førte til at bilen hans ble registrert som fossilbil i kommunens parkeringshus – og dermed gikk han glipp av miljørabatt.

Kort tid senere skulle altså Knutsen føle at det ble strødd salt i såret, og det fra selveste UP.

– Men nå har jeg time hos Statens vegvesen mandag klokka 15.00, konstaterer Knutsen.