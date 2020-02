Elbilparkering: Dette endrer seg i Oslo 1. mars

Nå må elbilister for første gang betale for parkering på kommunale plasser i hovedstaden – og skaffe seg beboerparkering. Den gode nyheten? Det blir ikke så dyrt.

Fra førstkommende søndag må også elbileiere betale parkeringsavgift på kommunal grunn i Oslo, melder bymiljøetaten.

Avgiftsendringene vil gjelde alle offentlige, avgiftsbelagte parkeringsplasser, beboerparkering og gjesteparkering.

På avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser må elbilister betale 20 prosent av dagens pris for fossile biler. Anslagsvis vil det koste mellom 3 og 13 kroner for én time, avhengig av hvor i Oslo du skal parkere.

Også elbilister må ha beboerparkeringstillatelse

Frem til nå har elbilister kunnet parkere gratis på kommunale parkeringsplasser i Oslo – uavhengig av beboerparkeringssonene som de siste årene har blitt innført.

Dette blir det også slutt på fra 1. mars. Da vil beboerparking for elbil koste 600 kroner i året.

Dette er likevel betydelig billigere enn beboerparkingsavgiften for fossilbiler, som faktisk blir satt opp med et tilsvarende beløp som hele elbilparkeringsavgiften:

For fossile biler øker den nå fra 3.000 til 3.600 kroner i året.

Her kan du lese mer om – og søke om – beboerparkering i Oslo

20 prosent for elbilparkering

Elbilister som skal parkere i Oslo utenfor sonen der de har fått innvilget beboerparkering, vil nå altså måtte betale for hver enkelt parkering.

Parkeringsutgiftene vil imidlertid ikke bli spesielt avskrekkende i denne omgang:

Elbileiere slipper foreløpig unna med å betale 20 prosent av det bensin- og dieselbiler betaler i dag. Samtidig øker også parkeringsavgiften for bensin- og dieselbiler med 20 prosent fra 1. mars.

Merk for øvrig at det er forskjell på prisene i de forskjellige sonene i byen, og avgiftstiden er forskjellig i ulike soner. Altså må du lese skiltingen for informasjon. Prisen for sonen du parkerer i finner du på parkeringsautomaten.

Alternativt ordner du opp via app: Bruker du parkeringsappen fra Bymiljøetaten i Oslo, skal informasjon om pris, sone og parkeringstid komme opp automatisk. Appen heter Bil i Oslo, og kan lastes ned her for android-telefoner, og her for iPhone.

Enkelt med elvarebil: Endringer for næringsdrivende

Beboerparkering for næringsdrivende med elektrisk personbil vil koste 20 prosent av dagens pris for fossile biler. For én bil blir dette 1200 kroner.

For næringsdrivende med elektriske varebiler blir det imidlertid fortsatt såre enkelt – og billig – å parkere i hovedstaden:

Disse vil fortsatt kunne parkere gratis på alle kommunale plasser, unntatt på ladeplasser. Elvarebiler med grønne skilter må altså lade OG betale på kommunale ladeplasser og hurtigladeplasser der dette er skiltet.

Elbilforeningen: – Ok, men komplisert

Selv om det nå vil koste å parkere elbil i Oslo, stiller Norsk elbilforening seg positiv til prisnivået kommunen har landet på i denne omgang:

– At Oslo har lagt seg på et såpass lavt nivå for elbilparkering er bra, og det er viktig at de har økt prisene for bensin og dieselbil tilsvarende, slik at konkurransekraften for elbiler opprettholdes, sier Unni Berge, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen.

Hun mener Oslo prismessig har lagt seg på en riktigere nivå sammenlignet med andre kommuner rundt om i landet:

– Flere kommuner med langt mindre elbilandel enn Oslo innfører parkeringsavgifter for elbil altfor tidlig, både på 50 prosent og 100 prosent av normaltakst. De som har innført 100 prosent vil uansett bli nødt til å snu når Samferdselsdepartementet snart innfører den varslede maksgrensen på 50 prosent for elbilbetaling i parkeringsforskriften, sier Berge.

Derimot er Elbilforeningen kritisk til at Oslo har for kompliserte betalingsløsninger for elbil rundt parkering og lading, at utbyggingen av ladepunkter går for sakte, og foreningen er dessuten kritisk til den planlagte ensidige kostnadsøkningen for elbiler i bomringen som planlegges 1. juni.

– Oslo har fremdeles mye de må gjøre dersom de skal nå sine ambiøse elbilmål, sier Berge.

Miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) begrunner parkeringsendringene for elbiler i hovedstaden slik:

– Elbilsalget når stadig nye høyder i Oslo, og det skal alltid lønne seg å velge elbil fremfor fossilbil. Men elbiler virvler også opp svevestøv og tar mye plass i gatene, spesielt i Oslo sentrum hvor vi har Norges beste kollektivtilbud og stadig bedre sykkelveier. Derfor må elbiler nå også betale noe for å parkere.