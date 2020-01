Elektrisk drosje? Det er Østfold, det!

Hvilken betydning både rekkevidde og økonomiske faktorer har å si for yrkessjåfører, er blant spørsmålene som prosjektet har forsøkt å finne ut av. Hvordan er driftskostnadene i forhold til konvensjonelle biler? Når skal man hurtiglade og når er det best med normallading? For en drosjesjåfør uten elbilerfaring, er dette noe man må lære seg.

Først ut var en Jaguar I-Pace, og neste elbil ut var en Kia e-Niro. Her får erfarne sjåfører teste elbil i drift for første gang. Hva er lett og hva er vanskelig? Hvordan er rekkevidden og hvordan fungerer driften generelt? Normallading og hurtiglading – når er det best? Lader bilene slik de lover? Mange spørsmål dukket opp underveis, og en del svar er kommet.

– Vi har tro på elektriske drosjer. Men vi må teste det ut ordentlig før vi går «all in» for dette, sier Wegar Glad Hauge. Han er primus motor for prosjektet med elektriske drosjer i Taxisentralen i Fredrikstad/Sarpsborg.

