Elektrisk pall da Peugeot e-208 ble Car of the Year 2020

Men ingenting er helt som vanlig for øyeblikket, på grunn av coronaviruset. Utstillingen er avlyst. Derfor vil mye av det som skulle formidles fysisk i Genève skje online. Akkurat som kåringen av Car of the year.

Vi skulle forøvrig ha vært på plass i Genève, som vanlig, for å snuse inn både konkrete og fjernere elektriske nyheter. Møte bransjefolk, drøfte teknologisk utvikling på vegne av våre medlemmer og selvsagt formidle det mest interessante her på elbil.no

Tre av sju finalister var altså elbiler, med et ørlite unntak for Peugeoten som også kan kjøpes med konvensjonelle drivlinjer. Men bilen som sto utstilt på podiet i Genève, og minst en av dem som ble testet underveis, var så definitivt en ren elbil.

Helelektriske Tesla Model 3, Porsche Taycan og Peugeot e-208 lå i potten før årets kåring av Car of the year. Til slutt vant minsten, med de to andre hakk i hæl.

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.