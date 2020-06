Entusiasme for lading

SARPSBORG: - Ja, vi vil ha lading, sier styreleder i Stian Gretland i Sarpsborg. Entusiasmen er stor for Elbilforeningens laderåd. Snart blir det lading for alle beboerne i sameiet.

Stian Gretland hilser velkommen til Sameiet Herresalsveien. Han er styreleder i fire borettslag som alle skal investere i lading for sine eiere. Og de har slått til på tilbudet om rådgivning fra Elbilforeningen som ledes av Tormod Bergheim.

Sammen går de rundt på anlegget og går gjennom de faktiske forholdene De kikker på kapasiteten i det elektriske anlegget, på tavla og på fordelingsskap. De ser på trafoen og avstand mellom parkeringsplassen og trafoen. Det er mye som skal sjekkes ut når man skal utarbeide krav som skal stilles til de som skal gi tilbud på ladeanlegg. For kravene må være presise for at tilbudene skal bli gode.

Hva er beste løsningen?

Tormod Bergheim er på plass fra Elbilforeningen. Stian Gretland tar runden på vegne av beboerne som eier husene og disponerer parkeringsplassene og bodene i borettslaget. Hva vil være den beste løsningen her?

– Jeg er profesjonell styreleder og har fire borettslag jeg er styreleder i. Og alle fire har vedtak om at vi skal bygge ut. Det er mulig av mine borettslag skiller seg litt ut, men jeg opplever stor interesse og entusiasme for å legge til rette for lading til alle, sier Stian Gretland. Han har fullmakt til å kjøpe inn ladeinfrastruktur for alle borettslagene Sameiet Herresalveien 82, Sameiet Glengsgata 13 – 15, Sameiet Grålumveien 63, Sameiet St. Maries gate 46.

– Vi stoler på faglige råd fra Elbilforeningen, og vet at de er objektive.. Det teller mye for oss og det gir oss en ekstra sikkerhet, understreker Gretland.

Veldig fornøyd elbilist!

Per Gunnar Nygård er beboer i Herresalsveien og sylfersk elbilist med en Kia Soul som han enda ikke har ladet. For bare et par dager siden hentet han bilen – og gliser bredt. Han insisterer iherdig med et smil om at han for mange år siden oppfant ordet «ladeangst» da han en vinter så elbiler i kø for å lade foran altfor få ladepunkt. Det gjorde inntrykk. Og nå står du her med en helt fabrikkny elbil?

– Ja, vi måtte jo alle ha elbil nå, sier Nygård. – Og lading må vi jo ha der vi bor, men til en vettug pris, understreker han.

Trygg rådgivning

Elbilforeningens laderådgivere har hendene fulle med å følge opp borettslag og sameier som ønsker å gi et godt ladetilbud til sine beboere.

– Vi gjør en jobb slik at borettslagene kan være trygge på at de får en kvalitet på anlegget, og at de gjør gode valg. Ladeanlegget skal både være driftssikkert og ha kapasitet til å lade raskt når det er rimelig å lade i fremtiden, understreker Tormod Bergheim, som leder laderådgivningen i Elbilforeningen.

Han viser til at Elbilforeningens laderådgivere gjør befaring og utarbeider kravspesifikasjon som tilbyderne kan svare på. Det er vesentlig at tilbudene som kommer inn er sammenlignbare, derfor må en ha tydelige krav til ladeanlegget i leveransespesifikasjonen.

Laderådgivningen er gratis, og utføres som en del av Interreg- prosjektet Fossilfri2030 tilbyr rådgivning for ladeanlegg i borettslag og sameier.

Ønsker du rådgivning i Viken? Bestill her

Ønsker rådgivning i Oslo? Bestill her