EU starter undersøkelser: Er kinesiske elbiler skjult subsidierte?

FRANKRIKE FIKK VILJEN SIN: Da EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen holdt sin årlige tale til Europaparlamentet, varslet hun undersøkelser mot kinesiske elbiler på det europeiske markedet. Foto: EU

EU vil finne ut om Kina driver skjult konkurransevridning gjennom subsidier når rimelige kinesiske elbiler eksporteres til Europa.

EU-kommisjonen vil nå starte en antisubsidieundersøkelse av kinesiske elbiler importert til det europeiske markedet.

Det varslet EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun talte til Europaparlamentet 13. september.

– Europa er åpent for konkurranse. Ikke for et kappløp mot bunnen, sa von der Leyen i talen sin.

Kina-baserte merker som BYD, Xpeng og MG har alle omfattende lanseringer i Europa, og konkurrerer i økende grad, godt hjulpet av stor kinesisk produksjonskapasitet på rimelige battericeller.

Krav fra Frankrike, tyskerne frykter handelskrig

En undersøkelse om regelstridig subsidiering har over tid vært et krav fra Frankrike, ifølge nettstedet Politico.

Tyskland har derimot vært skeptiske til en slik undersøkelse.

Tyske bilprodusenter, som Volkswagen, er tungt eksponert mot det kinesiske markedet, og amerikanske bilmerker har også mye bilproduksjon i Kina.

Tyskerne frykter undersøkelsen vil føre med seg lite annet enn en skadelig handelskrig mellom EU og Kina.

Dersom EU-kommisjonen kommer fram til at prisingen av kinesiske elbiler importert til det europeiske markedet er urettmessig lav, kan dette få konsekvenser.

Slike brudd på handelsregelverket kan bety bøter/straffetoll eller andre reaksjoner mot kinesiske bilprodusenter som eksporterer til Europa. Frykten er da at Kina vil komme med motreaksjoner.

Denne frykten kan være noe av grunnen til at den store europeisk bilprodusentorganisasjonen ACEA har bedt om en balansert tilnærming til spørsmålet.

De mener at Europa kan lære av Kinas helhetlige strategi som omfatter hele forsyningskjeden til elbilene, fra råvarer via batterier og til bilproduksjon. Den europeiske strategien har lenge vært mer fragmentert og fraværende, mener de.

Erfaringer fra solcellemarkedet bekymrer

Nettstedet Energi og klima mener at noe av bakgrunnen for EUs bekymring også er erfaringen fra rundt 2010, da europeisk solcelleindustri ble utkonkurrert av subsidiert kinesisk import.

De skriver også at aksjekursen i kinesisk elbilindustri falt etter Ursula von der Leyens kunngjøring.

Andelen kinesiske elbiler i EU-markedet har økt fra under én prosent i 2021 til 2,8 prosent i år, ifølge Schmidt Automotive Research.