Ett år etter p-hus-brannen på Sola lufthavn: Elbiler, brannsikkerhet og myteknusing – velkommen til webinar

– Det er ingen grunn til å bekymre seg over brann i elbil. Det sier brann- og redningssjefen i Rogaland og elbilekspert i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Ryktene og mytene om elbil og brann svirrer fortsatt ett år etter storbrannen parkeringshuset ved Sola Lufthavn i Rogaland. Brannen førte til at bygget kollapset delvis, flere hundre biler ble skadd og flyplassen ble stengt.

Idet parkeringshuset ble overtent, gikk det også en kule varmt i flere redaksjoner da ubekreftede opplysninger om at brannen hadde startet i en elbil, ble spredd i mediene. Forsikringsselskapet Gjensidige hev seg på og omtalte elbiler som potensielle brannbomber.

Dette til tross for at brannen startet i en dieselbil.

Før du leser videre kan du gjerne melde deg på vårt kommende webinar om elbiler og brannsikkerhet.

Kjemper mot myter

Norsk elbilforening får regelmessig henvendelser fra frustrerte elbilister som får nei til utbygging av ladeinfrastruktur fra styrer i borettslag eller fra driftsavdelinger på institusjoner og arbeidsplasser. En av begrunnelsene som går igjen er at det medfører en for stor brannrisiko.

Det gjør leder Erik Lorentzen i avdeling for fag og rådgivning i Elbilforeningen frustrert:

– Senest forrige uke fikk vi en henvendelse der en beboer i et borettslag hadde fått avslag på forespørsel om å sette opp lademulighet i parkeringsgarasjen med begrunnelse i hva som skjedde i parkeringshuset ved Sola Lufthavn.

Ingen grunn til bekymring

Elbilforeningen får støtte fra øverste el- og brannsikkerhetsmyndighet i Norge, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Sjefingeniør Jostein Ween Grav mener det ikke er grunnlag for bekymring når det gjelder elbiler og brannsikkerhet. Forutsetningen er at lading foregår forskriftsmessig og at bilene vedlikeholdes som angitt av bilprodusenten.

– Biler brenner uavhengig av drivstoff, men DSBs statistikk viser at biler med forbrenningsmotor brenner 4-5 ganger så ofte som elbiler.

En grunn kan naturligvis være at elbilene fremdeles er nye og derfor i bedre stand enn fossile biler, men dette kan ifølge Grav ikke forklare hele forskjellen:

– En elbil har færre deler som kan starte brann og sannsynligheten for at batteriet bidrar i brannen er etter DSBs erfaring svært liten. Det er derfor grunn til å forvente at antallet bilbranner vil gå ned over tid med økende antall elbiler.

Totalt 800 bilbranner årlig

Ifølge DSBs brannstatistikk starter det brann i litt over 800 personbiler hvert år. Når det gjelder brann i elbil, har antallet branner ligget på 15-19 årlig siden 2016, uten å gjenspeile økningen i antallet elbiler.

– Vår erfaring er at bilprodusentene bygger mye sikkerhet rundt batterier og ladesystemer og bare i et fåtall har brannen startet i batteriet. I praksis må batteriet ødelegges fysisk av en ytre hendelse for at det skal oppstå brann i batteriet, sier Grav.

Når det gjelder brannen på Sola, er DSBs rapporter tydelige.

– Det er gitt at også elbiler har brent i parkeringshuset på Sola, med tanke på omfanget. Men våre rapporter og undersøkelser viser nesten ikke spor av brann i elbilbatterier. Det er heller ingenting som tyder på at elbilene som stod i parkeringshuset, har bidratt til å øke brannforløpet, avslutter sjefingeniøren.

Brannvesenet er forberedt

Brann- og redningssjef i Rogaland, Nils Erik Haagenrud, er enig.

– Det var ingen spesielle utfordringer knyttet til at det var elbiler i huset. De primære utfordringene var vindforholdene og hvordan parkeringshuset var bygget.

Han understreker også at dersom det skulle bli brann i et elbilbatteri, har de kunnskapen og treningen for å kunne slukke den.

– Det er ikke umulig å slukke en brann i et elbilbatteri. Det må bare gjøres på en annen måte og vi må ha en annen type strategi. Vi har evne til å omstille oss og tenke nytt, fortsetter Haagenrud.

Brannsjefen sier det er uproblematisk at vi får en stadig større elbilandel i bilparken og forholder seg til myndighetenes plan om at det innen 2025 kun skal selges nye nullutslippsbiler.

– Det er allerede en veldig stor andel med elbiler i regionen her. Vi opplever særdeles lite brann i elbiler, bilbrannene får vi stort sett i konvensjonelle bensin og dieselbiler.

