Feirer 10 prosent elbiler i Norge

– Det at norske myndigheter både iverksatte og holdt fast ved de ulike virkemidlene, er det som har ført til at vi i dag står i en særstilling i verden når det gjelder elbil.

– Det var stor uenighet i gruppa den gang om realismen i målene som ble satt, men vi visste at det sto og falt på virkemidlene myndighetene var villige til å bruke. Og det har vi jo til de grader sett at stemte i etterkant, sier Bysveen, og fortsetter:

Gruppa ble ledet av Steinar Bysveen, som den representerte Energibedriftenes landsforening. Han mener at vi Norge har all grunn til å være stolte av hva vi har fått til på elbilfronten:

– Når vi nå oppnår et slikt viktig klimamål, bør det gi inspirasjon for elbilpolitikken videre. Allerede i 2025 skal 100 prosent av nybilsalget i Norge være elbiler. Da må vi styrke satsingen, heller enn å diskutere nedtrapping, sier Bu.

I Norge er nå hver tiende personbil en elbil. Dette feirer Norsk elbilforening i dag med både fagseminar og fest – og tar dermed et ørlite pust i bakken frem mot neste mål: At samtlige nye personbiler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler.

