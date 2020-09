Flere elbiler med «vanlige» skilter – hvilke konsekvenser får det?

I Norge er det lett å kjenne igjen elbilene. Det står enten EL, EK, EV og EB på bilskiltene. Men noen elbiler har vanlige geografiske eller personlige kjennemerker på skiltene. Hvorfor – og hvilke følger får det?

Det er ulike årsaker til at et enkelte elbiler har andre skilter. Noen har valgt det selv, mens andre har fått beskjed om at skilter med geografiske kjennemerker har vært det eneste tilgjengelige på det tidspunktet de har kjøpt elbilen.

Et eksempel på sistnevnte har vi fått fra et av våre medlemmer i medlemmer i Fredrikstad. Det førte til at bilen ble registrert som fossilbil i kommunens parkeringshus, og derfor gikk glipp av miljørabatt.

– Det skyldes en teknisk begrensing i parkeringsappen kommunen bruker, og ordføreren har lovet vårt medlem å rydde opp. Nå er det på tide at det skjer. Det burde ikke være så vanskelig, sier Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening.

– Dessuten er det unødvendig å gå tomt for elbilskilter, det er jo godt kjent at over halvparten velger ny elbil om dagen.

Har du lignende opplevelser, ta kontakt

Tekniske utfordringer også for EasyPark

Betaler du for parkeringen hos Easy Park, bør du også være oppmerksom.

– Tidligere har ikke dette vært noe problem, men nå erfarer vi at flere elbilister velger personlige skilt eller registrerer bilen med vanlig skiltnummer. Derfor jobber vi med å få plass en løsning som er helautomatisert. Men på grunn av Covid 19 har vi hatt redusert tilgang på utviklingsressurser en stund, så derfor er vi forsinket, men det kommer på plass, lover Stian Andre Holst, Country Director i EasyPark.

I alt er det over 300 000 elbiler på norske veier. Ifølge Statens vegvesen er det registrert 1.075 elbiler med geografisk kjennemerke i år, så antallet er begrenset. Det har alltid vært mulig å få geografiske kjennemerker på elbiler dersom elbilen blir registrert på en trafikkstasjon.

– Dette er vi kjent med

Bymiljøetaten i Oslo kommune er kjent med at det finnes elbiler med geografiske skilter og sier at dette ikke har skapt noen utfordringer.

– Vi har ikke fått klager på gebyr ilagt på elbiler med «vanlig» skilt. I tillegg får vi opp drivstofftype når vi søker opp et registreringsskilt i våre datasystemer. Om en elektrisk bil har «vanlig» skilt vil det fremkomme at det er en elbil for betjenten, og det skal derfor ikke være et problem, forklarer Liv Eggebø, pressevakt hos bymiljøetaten i Oslo kommune

Hos Statens vegvesen mener de heller ikke at geografiske skilter skal skape problemer for elbilster.

– Det er ingen negative konsekvenser ved dette så lenge de kommunale parkeringsselskapene er knyttet opp mot Kommunenes Sentralforbund, da disse har all nødvendig informasjon fra oss, sier Sverre Bing Østigaard i Statens Vegvesen

Hva med miljørabatt i bommen?

Fjellinjen opplyser at bomselskapene henter sine opplysninger om kjøretøyene fra Motorvognregisteret. Der er det spesifisert hvilke drivstoff bilen bruker, så elbiler får miljørabatt uansett hvilke skilt de bruker.

Men husk at du må ha gyldig AUTOPASS-avtale for å få rabatt – det gjelder avhengig hvilke typer kjennemerker du har på bilen.

Politiet foretrekker elbilskilter

For at du skal slippe å bli stoppet i kollektivfeltet, foretrekker politiet at elbilskilter fortsatt blir brukt. Det gjør deres jobb enklere.

– Det er selvfølgelig er fordel at elbiler lett kan identifiseres, også uten at de stoppes, sier Runar Karlsen, fagdirektør i Politidirektoratet.

Ingen grunn til å slutte med elbilskilter

Kort oppsummert kan vi si at stort sett går det greit med vanlige skilt på elbiler. Og i tilfeller der det skjer feil, er det stort sett bare å si i fra.

– Skjer det er det bare å klage, men det er bedre for deg og byråkratiet å slippe. Og det er ingen grunn til å slutte med elbilskilter. Det er enklere og nyttig for alle parter, sier Petter Haugneland.