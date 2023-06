Spørreundersøkelsen «Elbilisten 2023» viser ny trend: Folk har blitt mer prisbevisste når de hurtiglader

TRANGERE TIDER: Flere elbilister enn før er opptatt av pris på hurtigladingen.

Prisen for hurtiglading har blitt viktigere for norske elbilister. – Det skjønner jeg godt, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

I undersøkelsen «Elbilisten 2023» er én av fem uenig i påstanden «Jeg synes god tilgjengelighet på hurtigladere er viktigere enn god pris» .

Dette er en markant endring fra tidligere år.

Mange elbilister er blitt mer prisbevisste. Dette bør ladeselskapene ta inn over seg. Christina Bu, generalsekretær i elbilforeningen

Både i 2022 og i 2023 var 12 prosent uenig i at tilgjengelighet på hurtigladere var viktigst. I år har dette tallet steget til 20 prosent.

Og selv om 43 prosent av elbilistene fremdeles rangerer tilgjengeligheten på lading som viktigst, er endringen påtakelig.

Hurtigladingen har blitt for dyr

– Vi tar det som et signal om at folk er enig med Elbilforeningen i at nå har hurtigladingen blitt for dyr, og at folk samtidig oppfatter at ladedekningen har blitt mye bedre, sier Bu.

Norske elbilister går inn i sommeren med en dekningsgrad på 103 elbiler per hurtiglader. I fjor på samme tid var det 112 elbiler per hurtiglader.

Elbilister er blitt mer prisbevisste. – Det er forståelig nå som alt er blitt mye dyrere, mener Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen

Ladeprisene føk i været sammen med de høye strømprisene

– Vi har forståelse for at det er en sammenheng mellom høye strømpriser og ladepris, men ikke for at denne sammenhengen bare skal gjelde når strømprisen er høy, og ikke når prisene synker, sier Bu.

Elbilforeningen pekte på at differansen mellom spotpris på strøm og prisene på hurtiglading har blitt større, og at vi forventer at ladeselskapene setter ned prisene nå som strømprisen har ligget lavt.

Men generelt sett har dessverre utviklingen bare fortsatt i samme retning på tross stadig lavere strømpriser.

Bu mener at det er supert at ladedekningen i Norge har blitt så pass god, og at folk merker det, men reagerer på at hurtigladeselskapene benytter anledningen til å ta seg for godt betalt.

– Dette har vi bedt ladeselskapene ta inn over seg, men dessverre har tendensen gått feil vei den siste måneden. Vi må nok engang minne ladeselskapene om at det er trange økonomiske tider og dermed er mange elbilister mer prisbevisste, sier Bu.

Hun viser til at differansen mellom spotpris og gjennomsnittlig lynladepris nå ligger på over sju kroner.

Fakta om Elbilisten 2023: Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbilister.

Elbilisten 2023 er den tolvte undersøkelsen som er gjennomført.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbilistene er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 28. mars – 30. april 2023.

16.905 personer har svart på undersøkelsen.