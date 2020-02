Første person-elbil fra Kina levert i Norge

Nybakt MG-eier Mikkel Rasmussen Hofplass forteller at det hastet med å få bilen i hus. Han bor i Son med kone og barn, men paret har også et barn på vei.

– Norsk elbilforening vil naturligvis teste bilen for å finne ut hva den er god for. Ett av de første eksemplarene blir derfor med på vår store og årvisse vintertest kommende uke, som inkluderer tre fjelloverganger i Sør-Norge.

– Alle MG-kjøpere får ett års gratis medlemskap, på samme måte som for de øvrige bilmerkene vi har avtale med. Vi hjelper nye medlemmer med å få en god start med sin elbil. Våre eksperter gir nyttig informasjon om elbil og lading. I tillegg til en rekke andre medlemsfordeler, blant annet vår populære ladebrikke som gir tilgang til ladestasjoner i hele landet, forteller Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

