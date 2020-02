Fra romfartsdesign til elbil: Think-Katinkas drøm

Katinka von der Lippe kjører elbil på 23. året, har hatt passasjerer som Erna Solberg, Siv Jensen og Kristin Halvorsen – og har jobbet i 14 år med det mange ser på som starten for hele elbileventyret.

– Alt i elbilens tjeneste, sier jeg bare.

Den som bare sier det, er Katinka von der Lippe, tidligere sjefdesigner i Think.

Årsak? Hun har akkurat posert foran panseret på sin mattsvarte Think City, som hun selv i sin tid var med å designe.

Og som fortsatt holder stand, og vel så det, snart ni år etter at den forlot fabrikken og elbilselskapet gikk konkurs for aller siste gang.

– Den har bedre rekkevidde nå enn da den var ny, etter å ha fått seg noen oppdateringer.

Selv har designeren også foretatt noen oppdateringer siden Think-tiden. Nå driver hun designselskapet Studio Ris, og synger opera ved siden av. Men elbil er og blir en av hennes store lidenskaper.

– Det var jo akkurat dette vi drømte om, det som skjer nå.

Katinka von der Lippe snakker om at vi nylig passerte den magiske 10-prosentgrensen, altså at over hver tiende personbil i Norge nå er en elbil.

– Vi snakket hele tiden om dette i Think – om når vi skulle nå vippepunktet der elbilen for alvor tar av blant massene og det ikke vil være noen vei tilbake. Der er vi nå, og det er en god følelse.

– Historien kunne fort blitt en helt annen

Vi rygger tilbake til februar 1997. Katinka hadde akkurat tatt sin mastergrad i industridesign fra Kunst- og håndverksskolen.

– To dager senere begynte jeg i Think. Jeg hadde også bak meg et år på universitetet i Houston, hvor jeg studerte romfartsdesign, faktisk. Jeg tror det var det de likte, at jeg ikke bare var opptatt av pene flater, men også det tekniske grunnlaget.

Den første tiden jobbet hun primært med Thinks interiørdesign.

– Vi jobbet døgnet rundt til tider, sov på kontoret og ga alt.

Siden Katinka var like interessert i tekniske løsninger som i estetikk, forsto hun snart samspillet mellom design, praktisk-teknisk ingeniørkunst, sikkerhetskrav og alt man må ta hensyn til når man skal bygge en bil.

I 2003 ble hun Thinks sjefdesigner, og var ansvarlig for design av ulike konseptbiler, blant annet en Think-kabriolet og en varebilvariant som dessverre aldri fikk sjansen til å komme i produksjon.

– Hadde vi rukket å få den kompakte fireseteren vi utviklet sammen med Pininfarina på veien, tror jeg den hadde hatt et kjempemarked – og historien om Think kunne fort blitt en helt annen. Men det fikk vi dessverre aldri oppleve.

Angrer ikke en dag

Røffe tider kom og gikk. Ford kom på banen, og brakte Think et stykke frem, før de solgte selskapet. Perioden etter ble preget av eierskifter og en konkurs i 2006, etterfulgt av ytterligere noen runder frem og tilbake. Ved årsskiftet 2011–2012 kom den endelige kroken på døra for elbilpionerene fra Norge.

– Jeg fikk 14 år i Think, og angrer ikke en dag. Ikke minst er det fint å se at mye av det arbeidet vi gjorde politisk, har ført frem.

Katinka forteller om en tid der alle som ville elbilen vel, jobbet side om side for å få på plass elbilinsentiver, slik at elbilen kunne få en reell sjanse i et skeptisk og konservativt bilmarked.

– Vi i Think jobbet tett med Elbilforeningen, Bellona, Zero og i grunnen alle aktører som ville ha et grønnere Norge. Vi ville jo det samme, og hadde sannelig nok å gjøre.

Selv ble hun etter hvert kommunikasjonsdirektør i Think ved siden av designjobben. Også den politiske lobbyvirksomheten jobbet hun aktivt med sammen med andre i Think.

Den kunne ta mange former.

– Vi kjørte elbil med det som kunne krabbe og gå av politikere, og stilte mer enn villig opp når Elbilforeningen, politiske partier eller andre gjorde noe som kunne involverte elbiler.

Nektet å forlate Stortingsgarasjen

Katinka har for eksempel kruttet rundt i Thinker med Erna Solberg, Siv Jensen og Kristin Halvorsen, gjerne med media på slep.

– Det dreide seg om bevisstgjøring av politikerne, og om å få så mye oppmerksomhet som mulig på elbilsaken.

Med Frps Øystein Hedstrøm ble elbilturen noe spesiell, erindrer Katinka.

– Han nektet å forlate Stortingsgarasjen, så da kjørte vi bare rundt og rundt under Stortinget.

– Fordi han var engstelig for å kjøre elbil i trafikken, eller fordi han ikke ville bli sett i noe slikt?

– Jeg vet faktisk ikke. Men vi fikk jo diskutert hvordan Frp burde forholde seg til ulike elbilspørsmål mens vi kjørte rundt i den garasjen. Det var lobbyvirksomhet noen etasjer under selve lobbyen, humrer Katinka von der Lippe.

Selv om det for hennes del på én måte dreide seg om å promotere Think, var det like mye en kamp for elbilens fremtid generelt.

– Myndighetene ønsket at vi skulle få det til med Think, men de kunne jo ikke gi konkurransevridende fortrinn til ett selskap. Så elbilfordelene måtte gjelde for alle elbilmodeller – og slik ble Think en viktig del av bakteppet for at elbilmarkedet kunne bli så stort i Norge.

Skepsis og latterliggjøring

Som elbilist gjennom 23 år, hører Katinka definitivt til blant de aller første elbilistene i Norge.

– I begynnelsen var det mye skepsis og latterliggjøring. Bitteliten plastikkbil, liksom, elbil ble bare sett på om et midlertidig skritt på veien, «alle» var enige om at det ikke kom til å bli det i fremtiden.

Nå mener hun at pendelen har svingt og at «alle» er i ferd med å bli enige om noe ganske annet.

– Der vi tidligere hele tiden måtte stå på barrikadene og forsvare saken, får vi nå høre ting som: «Bra, dere var sannelig tidlig ute». Nå begynner folk flest å anerkjenne alt det gode ved elbil, fra redusert forurensning og støy til elbilens energieffektivitet og lave vedlikeholdsbehov. Ting vi har gnålt om i godt over tjue år.

– Det føles deilig å få rett?

– Akkurat dét er ikke så viktig, jeg bare konstaterer at utviklingen som har skjedd har vært utrolig positiv. Bare synd at Think ikke fikk være med hele veien, for vi hadde alle muligheter til å få det til.

Kan lære av Think

Selv om hun ikke lenger jobber med bildesign, tenker hun at elbilindustrien har mye å lære av Think på spesielt ett punkt:

– Thinken jeg har utenfor er 98 prosent resirkulerbar, dessuten er 36 prosent av den også produsert av allerede resirkulert materiale. Dette er litt religion for meg: Skal du få til skikkelig resirkulering på biler, må du sørge for at måten bilen kan tas fra hverandre på, er lett, slik at du for eksempel ikke sveiser sammen to materialer som har ulik resirkuleringsgrad. Her har bilindustrien mye å gå på når de skal lage klimavennlige kjøretøy.

Samtidig understreker hun at den helhetlige miljøtankegangen ikke var noe som hun brakte til Think-bordet:

– Dette var Thinks policy hele veien. Tanken om at Think ikke bare skulle være en nullutslippsbil, men en så miljøvennlig bil som overhodet mulig, har alltid vært i Think-gründernes ånd.

Selv om Katinka von der Lippe har vært medlem av Norsk elbilforening i årevis, har hun aldri hatt noen verv i foreningen.

– Elbilforeningens arbeid har betydd enormt for at vi der vi er i dag. Men det er langt igjen og behovet er fortsatt stort, så kanskje det er på tide? Alt i elbilens tjeneste, var det ikke det jeg sa?