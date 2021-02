GM og Will Ferrell ypper til kamp mot Norge : – Go USA!

Skuespilleren Will Ferrell lover nordmenn en på tygga på grunn av skyhøyt elbilsalg. Her er vårt svar! (Se video under)

30 nye elbiler

Med ny president i USA blåser det plutselig langt friskere vinder rundt elbilsatsningen. Joe Biden har store planer om å elektrifisere hele bilparken i den offentlige sektoren og bilprodusentene har skiftet strategi.

General Motors, som har bilmerkene Chevrolet, Cadillac, Buick, GMC, og som har planer om å gjenskape Hummer som ren elektrisk offroader, investerer nå 27 milliarder dollar for å lansere 30 nye elbiler innen 2025.

Målet er videre å bare produsere elbiler fra 2030, og å være karbonnøytrale innen 2040.

Enormt dyr reklamekampanje

Nå er de hovedsponsor for et av årets største høydepunkter i USA, Super Bowl. Amerikansk fotball er nasjonalidretten der i gården, og når den årlige tittelkampen Super Bowl spilles, er det ikke uvanlig at showet følges av over 100 millioner seere.

I år er det GM som slår på stortromma, og de har allerede varmet opp med tre teasere før søndagens kamp.

I den store reklamekampanjen har de hyret inn komikeren Will Ferrell, som er kjent fra filmer som «Elf» og «Daddys home» og ikke minst «More cowbell»-sketsjen som er kåret til Saturday Night Live-showets beste gjennom tidene.

Ferrell starter med å lese «Historien om Norge», det er helt åpenbart at han «hater» vårt langstrakte land.

Teaseren avsluttes med «Hvorfor hater Will Ferrell Norge? Finn det ut 7. februar».

I kampanjen vises flere videosnutter hvor Will Ferrell leser at Norge slår USA ned i støvlene i antall elbiler per innbygger. Dette vil han ikke ha noe av, så han starter en kampanje for å «slå» Norge og inviterer med Awkvafina (skuespiller Nora Lum) og Keenan Thompson for å reise i sine elbiler til Norge for å si ifra.

En 60 sekunders video vil bli vist på selveste Super Bowl foran millioner av seere. Dette er den dyreste reklameplassen på amerikansk TV, hvor Norge settes på kartet og blir nevnt flere ganger.

– Viser verden

– Det er veldig kjent at Norge har en markedsandel på mer enn femti prosent solgte på elektriske biler i 2020. Det Norge har fått til vekker stor internasjonal oppmerksomhet. Vi trekkes fram som et positivt bilde på at det går an – vi viser verden at det går an, sier Christina Bu, generalsekretær i norsk Elbilforening.

Målet for Ferrell og GM er at USA skal slå Norge i antall solgte nye elbiler per innbygger. Og de har en lang vei å gå. I 2019 hadde elektriske biler en markedsandel på skarve 1,9 prosent i USA.

– Det er jo kult at GM gjør det. Men lykke til med å utfordre Norge! Det er kjempebra at USA tar opp konkurransen. Det er på tide, sier Bu.