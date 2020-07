Grønnkontaktshandleren: Vil slå kloa i utlandet

Vi snakket med Grønn Kontakt-sjefen om erobringsplanene, om det blir stygt på ladestasjonene i sommer og om spådommer som slo helt feil. Og så prøvde vi få svar på et par ting mange elbilister irriterer seg grønne over.

– Vi kan jo begynne med noe veldig mange sliter med å forstå: Hvorfor er det fortsatt så mye enklere å fylle tanken enn det er å hurtiglade?

– Jeg er enig i at det bør bli lettere å hurtiglade. Det er forvirrende, særlig for dem som gjør det for første gang, og hver måned har vi i Grønn Kontakt tusenvis av kunder som debuterer på hurtigladestasjonene våre. Samtidig, hvis du hadde dratt til en bensinstasjon for første gang – uten referansepunkt – tror jeg mange hadde slitt litt der også. Men de fleste av oss gjorde ikke det, vi kom dit sammen med foreldrene våre, og de viste oss alle de tingene som er intuitive når du først kan det, men ikke fullt så intuitive når du ikke kan det.

– Mulig det, tilbake til elbil …

– Det er litt det samme med elbil: Du er en utrent person, og du kommer med et nytt produkt, en elbil du kanskje akkurat har skaffet deg, som du heller ikke er helt trygg på ennå, og du står der og lurer uten referansepunkter og uten at du egentlig har noen du kan spørre. Så vi skjønner at mange synes dette er komplisert. Samtidig ser vi også at når du først har fått det til, er det ikke så himla vrient. Men vi har åpenbart en jobb å gjøre som operatør med å forenkle dette så mye som overhodet mulig, særlig for folk som kommer for første gang.

– Og hva gjør dere i Grønn Kontakt for at det skal bli enklere?

– Vi vil bli bedre på brukernes opplevelse av ladestasjonene. Vi har en prismodell som gjør at du kan plugge hva som helst inn i hva som helst uten at du for eksempel trenger å forholde deg til at du har valgt riktig lader til bilen din. Vi tror at de fleste ønsker å ikke måtte ta stilling til kilowatt når de stopper hos oss. Vi har et segment med «proffbrukere» som vet hva de gjør, og et veldig stort segment med folk som ikke aner hva det er, og da tenker vi at vi må gjøre dette så enkelt som mulig. Vi ønsker også å bli mye bedre på alt som har med apper å gjøre, og forenkle selve ladeprosessen – der er vi ikke gode nok.

– Når kan vi betale med kort hos dere? Aldri?

– Du kan det i dag, hvis du legger det inn i appen vår. Men en bankkortleser på laderen, det kommer ikke. Men vi ser at vi får stadig flere og bedre muligheter til mobilbetaling, som vi tror vil kunne løse det meste av problemet.

– Statkraft kjøpte nylig ut Agder Energi og har nå full kontroll over dere i Grønn Kontakt – var det en stor overgang? Føles det som om strømmen er skrudd opp noen hakk?

– Nei, vi lader fortsatt biler. Men Norge er jo et tidligmarked for elbil, og det vi lærer her, tror vi at vi kan bruke i andre land senere. Samtidig er denne kunnskapen også ferskvare, som etter hvert blir verdiløs hvis vi ikke bruker den. Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, og har sånn sett et fotavtrykk i store markeder her – og elbillading er en ganske god match med det å være en fornybar kraft-produsent. Så logikken bak dette oppkjøpet er at Statkraft ser en merverdi i å kunne rulle ut det de har i Norge i andre land, kombinert med Statkrafts rolle som kraftprodusent i det aktuelle landet.

– Statkraft har i det siste gjort flere større oppkjøp internasjonalt. Gir du oss et kort resymé av oppkjøpene?

– Ladeporteføljen i Statkraft består nå av Grønn Kontakt, som dekker Norge og Sverige. Så har vi E-Wald, et tysk selskap som primært driver med hurtiglading og bildeling. I tillegg har vi gått inn et selskap som heter eeMobility, som i hovedsak driver med lading av store bilflåter i Tyskland. Og tidligere i år gikk Statkraft også inn i det britiske markedet og kjøpte Vattenfalls tidligere e-mobility-business, som ble lagt inn under Grønn Kontakt.

– I England heter dere faktisk Gronn Kontakt, med O?

– Det er riktig.

– Synes du det låter fett?

– Hehe. Det gir seg vel selv at Gronn Kontakt ikke er et optimalt navn utenfor Norge.

– Heller ikke i England?

– Nei.

– Skal vi gå videre?

– Ja, takk!

– Vi i Elbilforeningen har jo lenge mast om at Norge som foregangsland på elbil må bruke kompetansen vår på blant annet lading til å skape arbeidsplasser og næringsvirksomhet internasjonalt. Er det oss dere har lyttet til når dere nå satser internasjonalt?

– Vi tror vi kan bruke det vi har lært her for å forstå større markeder som kommer etter oss i løypa. Norge er et veldig lite marked på sikt – her er det 2,3 millioner personbiler – men vi tar med oss et datagrunnlag som gir oss en ekstrem konkurransefordel, og regner med å kunne ta bedre beslutninger på et tidligere tidspunkt enn de fleste konkurrentene våre kan. Men vi vet at de tar oss igjen. Derfor er vi nå i ferd med å etablere oss i en del markeder der vi regner med det vil komme en lønnsom vekst. Det vil være lønnsomt for vår eier, og dermed igjen lønnsomt for eierens eier, som jo er den den norske stat.

– Vel og bra, men du vil altså ikke gi noe av æren til oss som har mast om dette i årevis?

– Det er åpenbart at rammevilkårene vi lenge har hatt i Norge har skapt grobunn for alt dette, og uten de rammevilkårene som Elbilforeningen og andre har slåss for, hadde vi aldri klart å få den posisjonen vi nå har. Men nå blir det jo spennende å se om vi klarer å få dette ut i verden, det er jo fortsatt ikke gitt at det går – men vi tror på det.

– Har du noen tanker om hvor mange arbeidsplasser infrastrukturen rundt elbiler vil kunne skape fremover?

– Vi er jo ikke et veldig stort selskap målt i antall hoder, og det har heller ikke tenkt å bli. Men vi sysselsetter jo en ganske stor gruppe med entreprenører som jobber for oss, vi bruker mange millioner i året på å bygge små og store anlegg i alt fra sameier og borettslag til hurtigladeanlegg. Bak der igjen vil du finne en hel gjeng med produsenter av hardware og en del software-selskap. Så når du trekker ringene utover, blir det jo fort en hel industri av dette her.

– Fra næringskjede til ladekø: Hvilke tanker gjør du deg om den store elbilsommeren 2020? Blir det stygt?

– Dette går fint. Men det er jo sånn at når det blir kø på veien, blir det også kø på laderne. Derfor har vi nå laget et verktøy du kan se på nettsiden vår, der du kan se hva vi tror om køen på de ulike laderne på forskjellige tidspunkt. Dermed kan de som ønsker det planlegge å reise på andre tidspunkter eller velge en litt annen rute for å unngå de laderne som er mest belastet. Mitt beste tips er å tilpasse reisetidspunktene litt så du unngår de største køene, og bruke apper for å sjekke om det er ledige ladere i nærheten av den du står i kø på.

– Skal du selv på elbilferie i sommer?

– Ikke veldig langt. Vi kjørte tur-retur Frankrike med elbil i fjor, og det syntes ikke femåringen var helt topp, så i år har vi redusert ambisjonene når det gjelder kjøring.

– Hvor lenge har du vært i elbil-relaterte jobber?

– Jeg har vært daglig leder i Grønn Kontakt siden 2014, men har vært i med gamet siden 2009. Da kom jeg inn som prosjektleder i det som da het «Grønn bil», som var et prosjekt for å få 200.000 ladbare biler på norske veier innen 2020. Det morsomme er at absolutt alle som prøvde å lage en prognose for det kommende elbilsalget på den tiden, bommet kraftig. Ingen skjønte hvor fort det kom til å gå. Og ingen skjønte at det kom til å bli elbil som slo gjennom i stor grad, og ikke plug-in-hybrid, som vi alle trodde måtte komme i en mellomfase før elbilen virkelig kunne ta over en gang ut på 20-tallet. Den eneste som traff sånn halvveis, var Marius Holm i Zero. Det er et paradoks at vi som liksom skulle være mest positive og drive dette fremover, vi så jo heller ikke at det kom til å gå i nærheten av så bra som det faktisk gikk.

– Hvor stygt bommet du selv?

– Jeg regnet med rundt 66.000 rene elbiler i 2020.

– Og fasiten kommer til å ende på langt over 300.000 …

– Jepp, og der er vi også inne på hvorfor vi tror dette kommer til å fungere i andre markeder og hvorfor vi begynner å posisjonere oss internasjonalt nå. Vi tror ikke dette kommer til å gå noe saktere der, snarere tvert imot. Da elbil begynte å ta av i Norge i 2011-2012, hadde vi egentlig bare to biler å velge mellom: Nissan LEAF og Mitsubishi i-Miev. Når dette nå treffer andre land, har de en hel meny å velge mellom, som har blitt billigere og bedre, og som går lenger og dekker flere behov i større deler av markedet. Derfor tror vi også at utviklingen vil gå enda fortere i andre land enn i Norge.

– Hva tror du skjer med ladehastigheten på hurtigladere fremover?

– Jeg tror ikke den trenger å økes så veldig mye. Vi kommer til å følge nøye med på i hvilken grad folk ønsker superrask lading, men per i dag tror vi 150 kW er mer enn godt nok i en periode fremover, og vi er usikre på det reelle behovet for å gå så mye høyere enn dette.

– Ser dere på muligheten for Plug & Charge?

– Da er vi litt tilbake til det du spurte om aller først: Hvorfor er det så himla vanskelig å lade? Som ladekunde vil du egentlig slippe å lade i det hele tatt. Men hvis du først skal gjøre det, vil du bare plugge inn bilen din og gå. Om du løser det med standarden som heter Plug & Charge – ISO 15118 – eller noe annet, det får vi se på. Vi er stor tilhenger av intensjonen bak, som er «stapp bilen din i laderen og gå» – det ønsker vi å få til. Men hvordan, det må vi komme tilbake til …

—

Om Grønn Kontakt

Grønn Kontakt er en nasjonal operatør av ladestasjoner som tilbyr lading langs veien, på arbeidsplasser, parkeringsplasser og i sameier. Er Norges nest største hurtigladeoperatør, med en markedsandel i Norge på rundt 35 prosent, mens Fortum er størst med 43 prosent. Grønn Kontakt eies av Statkraft.

Om Statkraft

Statkraft er et internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft har omtrent 3500 ansatte i 17 land.