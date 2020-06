Guide til elsykkeltur i Norge

Har du elsykkel og drømmer om en ferie på sykkelsetet? Her er tips og råd til deg som kunne tenke deg en elsykkelferie i år. Også for deg som vil leie elsykkel.

Har du ingen erfaring med elsykkeltur? Det gjør ingenting. Her får du tips til turer du kan ta uten å ha den helt store erfaringen med sykkel. Norge er nemlig et perfekt land for elsykkelferie, og vi ønsker derfor å gi deg en liste over flotte steder hvor det er enkelt å sykle. Områdene egner seg både for dagsturer og flerdagsturer – alt etter interesser.

Tips 1. Sørlandskysten:

Den hvite kyststripa fra Risør til Flekkefjord er spekket med gode opplevelser. Vakre hvitmalte sørlandshus i byer som ligger tett og overnattingsmulighetene er mange. Velger du veiene langs kysten, så har du også bademuligheter i mangfold. Ønsker du skog og kulturlandskap, kan du velge å sykle Gamle Kongevei mellom Grimstad og Lillesand. Ganske bakkete og på grusvei, men med elsykkel går det helt fint. Serveringsstedene er det også en del av. Du trenger ikke ta hele ruta, du kan velge ut en liten del eller ta dagsturer mellom byene. En fin opplevelse blir det uansett. Her er kart og forslag til turer.

Tips 2. Oslofjorden:

Du kan gape over Østfold og Vestfold og Telemark på samme tur og sykle Fredrikstad – Moss – Horten – Stavern. Les mer på Turtips i Østfold. Denne turen gir garantert mye av kysten, og du kan selvfølgelig velge å ta bare deler av ruta. Turen innebærer også ferje (Moss-Horten). På disse strekningene bør du velge de minst trafikkerte veiene og de veiene som går nærmest sjøen. Her er turtips i Vestfold. På denne ruta har du mange parallelle muligheter til veier med ulik trafikkmengde. Mellom Horten og Stavern har du mange avstikkere du kan ta til små perler langs kysten. Av disse kan blant annet Hvasser, Verdens Ende, Nevlunghavn og Ula nevnes. På flere av disse strekningene er det sykkelveier der du kan sykle trygt uten å måtte dele veien med ferietrafikken. Blant annet gjelder dette ut til Verdens Ende. Og – sjekk ut kyststiene i området. Denne strekningen er egentlig ikke laget for sykkel, men mange av strekkene vil fungere godt, så lenge man tar hensyn til de andre som bruker disse stiene.

Tips 3. Sørvestlandet:

Nordsjøruta mellom Kristiansand og Stavanger er en flott rute, men dessverre er deler av ruta for tett på biltrafikken til at den kan anbefales.

Men noen av etappene her er virkelig vakre, og kan anbefales på det sterkeste. Strekningen mellom Nærbø og Sola går via både Hå Gamle prestegård og den lange sandstranda Orrestranda – og er et must å oppleve for Norges-turister. Sjekk ruten:

Tips 4. Trøndelagskysten:

Trøndelagskysten og Fosen har en blanding av natur og kystkultur og et landskap som ikke er så krevende som Nord-Vestlandet. Her er bakkene flatere og naturen litt mer tilgjengelig. Her har du både Rein kloster og fiskeværet Råkvåg og med et blendende vakkert kystlandskap.Les mer på Turtips Fosen. Du har også muligheten til å ta båt videre ut på øyene, for eksempel fra Brekstad i Ørland kommune. Ørland har eget sykkelkart.

Ytterst mot Atlanterhavet finner vi spektakulære Stokkøya som også kan være verdt et besøk.

Tips 5. Nordland/Helgeland:

Brønnøysund er et utmerket utgangspunkt for dagsturer. Du kan sykle sørover en kort tur (15 kilometer) ut til Torghatten og følge stien opp til selve hullet i Torghatten.

Eller du kan velge å sykle litt nordover 15 kilometer til Horn fergekai. Dette kan være et godt utgangspunkt for et par dagers øyhopping. Her kan du først ta ferja til Ylvingen. Deretter til Verdensarvøya Vega, videre til Tjøtta. Fra Tjøtta har du flere muligheter for fergeturer, både til Rødøya, Mindlandet og Hamnøya – eller du kan velge å ta ferja tilbake til fastlandet til ferjekaia Forvik – og sykle 15 kilometer til Andalsvågen og ta ferja tilbake Horn.Litt inspirasjon på veien til Helgeland finner du her.

Ypperlig med dagsturer

Elsykkeltur er deilig – og den kan godt bare vare en dag og være et perfekt avbrekk i feriens andre sysler. Sjekk ut om det finnes utleie av elsykler der du er, om du ikke har egen. En sykkeltur trenger heller ikke være så lang for at den skal være god.

Trenger du inspirasjon til elsykkeltur? Sjekk denne bloggen av Lars Erik Sira

Tur over flere dager – en perfekt ferie

Det virkelig morsomme, og avhengighetsskapende, er å dra på flerdagersturer. På en sykkeltur handler det om tre ting: Sykle. Spise. Sove. I tillegg kan du legge inn masse aktiviteter – eller la være. En lengre sykkeltur gir ro i sjela og opplevelser underveis, der området og dine egne interesser styrer opplevelsene. Og det er fantastisk mange steder som kan oppleves per elsykkel, og det helt uavhengig av hvilken form du er i.

For en tur som varer flere dager, vil den første viktige vurderingen på forhånd være om man skal bo i telt eller ligge i seng. Velger du telt, må du frakte med deg en god del utstyr som du enten allerede har eller må kjøpe. Velger du å ligge i seng, krever det bestilling og at du har bestemt reiseruta på forhånd. Her kan alternativet være pakketurer for sykkel. Se lengre ned i artikkelen.

Den andre viktige vurderingen er om du vil være selvhjulpen med mat, eller vil satse på å kjøpe mat på kafeer eller restauranter, eller velge en kombinasjon av dette. Vi er alle forskjellige og har ulike krav til komfort og egeninnsats, samt ulik størrelse på lommeboka.

Prøv stisykling

Har du lyst til å prøve noe virkelig nytt og morsomt, bør du prøve å leie deg en fulldempet, elektrisk terrengsykkel – såkalt EMTB. Brede dekk og sterk motor i kombinasjon gjør selv humpete grusveiene til en ren nytelse. I Trysil er det laget løyper som passer akkurat dette formålet – og for hele familien. Og det gir en garantert en helt ny ferieopplevelse. Og vil du prøve deg på en tur i Rondane over flere dager, finnes turer for dem som er litt øvet i terrenget. Her er utgangspunktet Østerdalen eller Røros.

Tunnelene– et evig spørsmål i Norge

Mange tunneler kan gjøre det vanskelig å sykle, men det er mange hvor det er lov å sykle og som ikke er så lange at det går helt greit. De tunnelene det er forbudt å sykle i, er som regel skiltet. Men sjekk alltid hvor lang tunnelen er før du sykler inn i den – og husk at du må ha lys på sykkelen.

Få oversikt over tunnelene.

Utstyr:

Vesker: Det er lite du trenger av utstyr underveis, men gode sykkelvesker gjør turen enklere og tryggere. Sykkelvesker som festes på bagasjebæreren gir deg lavt tyngdepunkt og elsykkelen vil oppleves balansert å sykle på. Alternativ til sykkelveske er en frontveske eller en kurv foran på styret, eller en kurv på bagasjebrettet. Det finnes også sykkelvesker som kan festes på setepinnen om du ikke har bagasjebærer. Unngå sekk med mye last. Den blir klam å sykle med. Dessuten gir sekk deg et for høyt tyngdepunkt som både gjør sykkelen mer ustabil og som gjør det vanskeligere å stoppe kontrollert.

Polstring til rumpe: Skal du sykle langt, kan en gelpute på setet gjøre at du ikke blir øm i rumpa. Det gjør i hvert fall at du kan slippe sykkelbukse.

Fottøy: Når det gjelder sko, er det nok med gode tur-sandaler. Hvis det regner, kan du bruke ullsokker inni sandalene. Da blir du bare våt, men ikke kald.

Klær: Når det gjelder klær, kan du sykle i alt du synes er behagelig. Tynt tøy som tørker lett er et godt tips, blant annet fordi det er enkelt å skylle om kvelden og så tørker det i løpet av natten. Tynne sykkelhansker kan også være greit.

Leie eller låne elsykkel

Det er få steder i Norge du kan leie en elsykkel. En del steder er det utlån på bibliotekene eller elektriske bysykler, men du skal være heldig for å få det til akkurat den uken du har tenkt deg på tur. Og du er da prisgitt den elsykkelen de faktisk har ledig. Du kan også leie sykkel lokalt om det er noe som tilbys dit du skal – eller du kan gå ut i det private leiemarkedet via finn.no eller i nettverket ditt. Kanskje finnes det lokale elsykkelsentusiaster der du er på ferie. Sjekk Elsykkelens venner på Facebook. Kanskje noen der kan låne deg eller leie ut elsykkelen sin?

Frakt av sykkel på bilen

Har du tenkt deg på lang tur langt hjemmefra er det enkelt å ta med egen sykkel, på egen bil. Husk da å skaffe deg et solid sykkelstativ som tåler den belastningen en tung elsykkel gir. Mange gir gode tilbakemeldinger på Thules elsykkelstativer. Et sykkelstativ på taket er ikke å anbefale for folk flest – elsykkelen kan tross alt veie godt over 20 kilo og være et beist å få opp på taket. Men for mange elbiler, som ikke har trekk-krok, kan det å frakte sykkel på taket være eneste mulighet. Dette vil selvfølgelig bety noe for energibruk underveis – så her må du følge med. Husk også å ta av batteriet og kontroller under frakt.

Elsykkel på tog og buss

Kan man planlegge for en elsykkeltur som betyr frakt på toget? Tja. Du skal være heldig om du klarer å få det til, for sykkel og tog i Norge er mildest sagt en utfordring. De fleste togstrekningene har begrensninger på antall sykler, og du kan som regel ikke forhåndsbestille plass. Også mange buss-selskap sier nei til å ta med sykler. Et fraktselskap eller Posten kan faktisk være mulighet, men det da bør man sjekke leveringstidene. Kanskje Nimber kan være en løsning?

Lading underveis

Du kan planlegge turen slik at du ikke trenger lading i løpet av dagen, men dette vil variere med hvilken sykkel du har, hvor mye du bruker motoren på maks ytelse, hvor tung du er og hvor mye bagasje du har med deg. Hvis du har planlagt lange dagsetapper, bør du uansett ta med deg laderen. Og det kan være smart å legge opp til en stopp underveis for å klattlade litt. En times lading mens du tar en kaffe kan være nok til at du får en ekstra mil eller to og dermed gjøre det mulig å komme fram til bestemmelsestedet med nok krutt i batteriet.

Pakketur med elsykkel:

Vil du bare sykle uten å planlegge?

Her er det lenke til noen ulike pakketurer der alt er lagt til rette for deg inkludert overnatting og frakt av bagasje:

Samleside med mange elsykkelturer i Norge

Sykkelpakke Jæren

Opplev Jæren

Egersund

Hardangervidda

Oslo – Sandefjord

Her kan du leie elsykler og dra på dagsturer i nærområdet på sti og vei:

Trysil:

Finse

Helgeland:

Åndalsnes

Bodø

Alta

Oppdal

Dombås

Helgeland

Svalbard

Grimstad

Trondheim

Arendal

Midt-Norge

Røros

Vet du om flere steder som leier ut elsykler, gi oss gjerne beskjed: Hulda@elbil.no