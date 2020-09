Hamar til topps med offensiv innkjøpsordning

– Her i Innlandet ligger vi litt bak elbilutviklingen i forhold til resten av landet , så derfor er det utrolig hyggelig å kunne feire to elbilfyrtårn som Hamar og Gjøvik. De går helhjerta inn for å elektrifisere veitrafikken, og de viser at det nytter, avslutter Eivind Falk.

I januar i år fikk alle fylkets kommuner en invitasjon fra Innlandet elbilforening om å delta. Finalen skulle finne sted med et storslagent arrangement i slutten av mars, noe som ikke lot seg gjennomføre på smittesikkert vis. En vinner måtte likevel kåres. Konkurransen endte opp med to finalekommuner, Gjøvik og Hamar, og de tre jurymedlemmene kastet hver sin terning til de to finalistene. Resultatet endte til slutt med 14 – 13 i Hamars favør.

Hamar får også skryt av juryen for å være aktiv i utbyggingen av ladeinfrastruktur basert på jevnlige målinger av ladekapasiteten i det eksisterende ladetilbudet. Hamars innsats har ført til at kommunen har Innlandets høyeste andel elbiler av privatbilene.

Grunnen til at kommunen kan være så offensive er at de har innført en ny type innkjøpsordning som ikke binder dem til en leverandør i en lengre periode, slik ofte tradisjonelle anbudsrunder fører til. Nå får de tilgang til nye leverandører hele tiden, og kan dermed få tak i nye biler som dekker nye behov umiddelbart når de blir tilgjengelig, uten å bli bremset av mangeårige avtaler med en anbudsvinner.

– At Hamar skal ha en 100 prosent elektrisk kommunal bilpark allerede neste år, blir sannsynligvis historisk, sa Bu under overleveringen.

– Dette er veldig inspirerende, og egentlig litt rart. For man må jo leite hardt for å finne argumenter mot å ikke velge elbil nå, sa ordfører Busterud da han tok i mot trofeet «Den gyldne stikkontakt».

