Ionity senket ladeprisene i dag: – Her kan det bli priskrig!

FRA DYREST TIL BILLIGST: Ionity har satt ned prisene og blir plutselig blant de rimeligste med høy ladehastighet. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Ionity er i dag ute med en prisredusering til glede for ladekundene. – På tide, sier nestlederen i Elbilforeningen.

Ionity senket i dag ladeprisene i Norge med 1,41 kroner per kilowattime for dem som lader uten avtale, altså drop-in-kunder.

Det vil si at prisen droppes fra stive 8,40 til 6,99 kroner.

Da blir Ionity plutselig en av de billigste, ser vi bort fra Tesla, som faktisk ligger på omtrent halvparten av prisen. Sjekk alle priser i vår oversikt.

For de med abonnementet Ionity Passport, senkes prisen med 1,58 kroner fra 6,40 til 4,82 kroner per kilowattime, men da koster også abonnementet 129 kroner i måneden.

SETTER NED: – Vi drøyde litt med å sette ned fordi vi ikke satte opp i høst, sier Jan Haugen Ihle i Ionity.

Er Tesla-konkurransen årsaken?

Også i Tyskland og Frankrike senkes prisen med 0,10 euro per kWt.

I Tyskland senkes prisen fra 0,79 euro til 0,69 euro for de uten abonnement, og for de med fra 0,59 til 0,49.

Tilsvarende reduksjon i Frankrike er fra 0,69 til 0,59, og fra 0,49 til 0,39 euro.

Tesla ble en åpenbart en betydelig konkurrent for Ionity da de så smått begynte å åpne sitt ladenettverk i fjor.

Vi spør Jan Haugen Ihle, som er leder for Ionity i Nord- og Vest-Europa, om prisjusteringen skyldes Tesla.

– Dette er en naturlig prisjustering på grunn av strømmarkedet. Vi satte ikke opp prisene da strømprisene gikk opp i høst. Det er grunnen til at vi også har ventet litt med å senke prisene. For oss som selskap er det viktig å fokusere størst mulig på prisstabilitet og samtidig ta hensyn til de regionale forskjellene.

TROLLVEGGEN: Som ladekunde har du vakker utsikt mens pengene renner ut av kontoen din.

– På tide de setter ned prisen

– Ionity har hatt samme høye pris over lang tid og det er på tide at prisene settes ned. De merker nok konkurransen fra Tesla, som åpnet opp sitt ladenettverk for andre elbilister i fjor, sier nestleder i Elbilforeningen, Petter Haugneland.

– Det er bra at det begynner å bli skikkelig priskonkurranse på lademarkedet. Nå blir det spennende å se om de andre ladeselskapene følger opp. Her kan det bli priskrig, som er bra for oss elbilister.

BRA MED KONKURANSE: – Det betyr billigere priser for oss elbilister, understreker Petter Haugneland i Elbilforeningen.

Kan lønne seg med abonnement

Nevnte Ionity Passport er en avtale som bestilles via Ionity-appen og som kan sies opp med en måneds varsel.

Avtalen kan være praktisk og økonomisk gunstig hvis du vet du skal bruke bilen mye på langkjøring eller skal på ferie.

Ionity har nå mer enn 500 ladestasjoner med over 2500 ladere fordelt på 24 europeiske land.

Cirka 60 prosent av ladepunktene med opptil 350 kilowatt er plassert i Norge, Tyskland og Frankrike.

De nye prisene gjelder fra 16. august.