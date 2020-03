Historien om Golf i Norge – fra diesel til elektrisk

Golf er folkebilen som også står som symbolet på elbilrevolusjonen i Norge. Les historien om hvordan salget av Volkswagen Golf i Norge gikk fra 90 prosent diesel til 100 prosent elektrisk.

KOMMENTAR: Golf var Norges mest solgte bilmodell i Norge i ti år på rad fra 2008 til 2017. Til tross for store omveltninger, hvor stempelmotoren ble byttet ut med elektrisk motor i utgaven kalt e-Golf, klarte Golf å holde på posisjonen som Norges mest solgte bilmodell i hele denne tiårsperioden.

De to siste årene har imidlertid Golf gitt fra seg ledertrøya til to andre elbiler; Nissan LEAF i 2018 og Tesla Model 3 i 2019.

På tampen av første kvartal 2020, og snart ved reisens slutt, er e-Golf faktisk elbilmodellen med nest flest førstegangsregistreringer i Norge – på plassen foran nevnte LEAF og bak Audi e-tron.

Dieseldominansen

I årene 2008-2012 ble det hvert år solgt mellom 5000 og 8000 nye Golf i Norge, og salget var dominert av dieselmodeller. I 2010 var hele 90 prosent av Golf-salget i Norge diesel.

Dieselbildominansen var en del av en generell internasjonal biltrend. I tillegg hadde Norge i 2007 innført CO2-utslipp som en del av avgiftsgrunnlaget for engangsavgiften for nye biler, og mange dieselmodeller kom godt ut av omleggingen fordi de hadde lave registrerte CO2-utslipp.

Økende bekymring for luftforurensing i byene og høye utslipp av NOx og partikler fra dieselmotoren endret etter hvert dieselbilens popularitet.

I 2011 ble NOx-utslipp en del av beregningen av engangsavgiften på nye biler, og etter hvert jobbet flere byer med politikk for å begrense bilkjøring med høye lokale utslipp. Bensin-Golfen fikk noen års medvind i markedet og gikk forbi diesel i 2013.

Da Californias delstatsmyndigheter i 2015 avdekket at Volkswagen hadde jukset med dieselbilenes offisielle utslippstester, hadde andelen for Golf med dieselmotor i Norge allerede kommet under 15 prosent, mens over halvparten av alle solgte Golf i Norge var elektriske.

E-Golf til himmels

I 2014 kom e-Golf på markedet, og salget gikk rett til himmels. Salget av e-Golf la seg oppå salget av bensin- og dieselvariantene. Golf var fra før Norges mest solgte bilmodell, samtidig som nye kundegrupper kom til og kjøpte elbilvarianten.

Fra å ligge på et gjennomsnitt på 550 biler per måned i årene 2008-2014, ble det i 2015 solgt nærmere 1.400 Golf i måneden.

Etter at modellen ble lansert som ladbar hybrid i 2015, begynte diesel- og bensinsalget å avta, og etter hvert har også det opprinnelige kundesegmentet til Golf byttet til den elektriske varianten.

Historien om Golf i Norge er en fortelling om det norske elbileventyret. Volkswagen Golf er en av de få bilmodellene som selges i fire ulike drivstoffvarianter.

Derfor er den også en av de få bilene der man direkte kan vise hvordan den norske elbilpolitikken fungerer og endrer konkurransesituasjonen til fordel for biler uten klimagassutslipp.

Når utenlandske journalister kommer til Norge for å skrive om elbilpolitikken, har Norsk elbilforening derfor pleid å vise fram regnestykket for Golf som forklarer at elbilpolitikken ikke handler subsidiering, men om å skattlegge forurensende biler slik at det utslippsfrie alternativet vinnen konkurransen. Her et regneeksempel fra mars 2019:

Utviklingen av salget av Golf i Norge viser at nye kunder har kommet til og at de har klart å etablere salget på et høyere nivå enn de opprinnelig var på, selv om e-Golfen ser tilnærmet helt lik ut og selv om Golf allerede hadde det høyeste salget før den elektriske varianten kom på markedet.

De har trukket til seg nye kundesegmenter, samtidig som de etablerte kundene har gått over til elbil.

Farvel Golf – velkommen ID.3

I 2020 kommer den åttende generasjonen av Volkswagen Golf. Den kommer ikke i elektrisk utgave, og her til lands kommer den heller ikke med dieselmotor. Kun bensin og ladbar hybrid blir tilgjengelig for kunder i Norge.

Det blir derfor ikke like interessant å følge salget av de ulike drivstoffvariantene framover. Golf i generasjon åtte sier imidlertid mye om hva som har vært og hva som kommer. Dieselmotoren forsvinner fordi den er gått ut på dato. E-Golf fases ut fordi ID.3 skal bli Volkswagens nye flaggskip, bygd på en ny plattform bare beregnet for elektriske biler. Den kan du lese mer om her.

Norge styrer videre mot 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025. Når også bensinbiler og ladbare hybridbiler blir utdaterte og legges på hylla, blir Volkswagen Golf en del av fortiden.