Hva skjer med elbilbatteriene? Få svarene her (og finn ut hva Bjarne Brøndbo har med saken å gjøre)

Hvordan lever batteriene videre? Hvor mye gjenvinnes, og hvorfor er forskjellen på gjenbruk og gjenvinning viktig? Har vi et kjempeproblem? Se videoen fra Elbilforeningens batteriseminar og bli klokere.

Vi har allerede over 250.000 elbiler i Norge, og fortsatt er vi bare så vidt ute av startgropa, samtidig som store deler av verden er på god vei etter.

I startgropa er også mange av dem som skal forvalte de enorme ressursene og potensialet som ligger både i gjenbruk og senere i gjenvinning av råmaterialene i disse batteriene.

Men noen aktører er allerede godt i gang, og for å ta tempen på hva som skjer med elbilbatteriene, inviterte Norsk elbilforening og BatteriRetur til frokostseminar på Kulturhuset i Oslo. Og her viste det seg å være mye å lære, noe du selv kan se hvis du klikker på videoen under.

Se video fra hele batteriseminaret her:

Her får du innblikk i hva som skjer og vil skje fremover, både med tanke på batteriproduksjonen, gjenbruk (eller såkalt «second life» for elbilbatteriene etter at de har gjort sitt i bilen) – og om graden av gjenvinning helt til slutt.

Men du får også vite mer om hvordan man kan – og i enda større grad skal – redusere klimaavtrykket fra alle deler av elbilbatteriets livsløp.

Her får du blant annet se og høre Emma Nehrenheim fra svenske Northvolt, et selskap i enorm vekst, med ambisjoner om å bli verdens mest klimavennlige batteriprodusent – og med gigafabrikker under oppseiling i Sverige, Tyskland og Polen.

Og du får møte Fredrik Andresen fra BatteriRetur, som allerede har 75 prosents gjennvinningsgrad på elbilbatterier, men som har langt høyere ambisjoner enn som så – og du får se hvorfor Norsk Hydro viser så stor interesse for gjenvinning av elbilbatterier som de gjør.

Og ja, til slutt, og kanskje en smule overraskende: Bjarne Brøndbos verdifulle grasrotperspektiv på det hele. Han er nemlig – ved siden av sitt liv i D.D.E. – aktiv i familiebedriften Namdal Bilopphuggeri, og han tar problematikken rundt elbilbatterienes videre liv på høyeste alvor.

Om han også dro en låt til slutt, akter vi ikke å avsløre. Men det finner du ut hvis du ser videoen fra seminaret …