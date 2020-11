Hyller norsk elbilpolitikk

Den australske tenketanken «The Australia Institute» skryter uhemmet av Norge og norsk elbilpolitikk i en fersk rapport som nå er publisert, og tenketanken går langt i å erklære at Norge er et eksempel til etterfølgelse både for Australia og resten av verden.

Rapporten har fått det fiffige navnet «Ending the ICE age» (som spiller på at fossildrevne biler på engelsk gjerne omtales som ICE-biler – internal combustion engines) – og den redegjør for hvordan Norge har blitt verdensledende på elbilfronten, og hvordan vi kommet dit vi er i dag.

I Australia lå elbilandelen i nybilsalget på 0,6 prosent i 2019, mens den tilsvarende andelen i Norge var 42 prosent, og i år vil andelen utvilsomt overstige 50 prosent.

Der Norge er i tet, er Australia med andre ord omtrent dårligst i verdensklassen når det gjelder graden av elektrifisering, og denne rapporten er et forsøk på å påvirke en lenge bebudet nasjonal elbilstrategi fra australske myndigheter – men som ingen så langt har sett snurten av.

Myndighetene i Australia har derimot så langt vært tydelige på at de mener elbiler er en umoden teknologi som fortsatt bare er på tegnebrettet. Elektrifiseringen av transportsektoren har derfor hatt laveste prioritet i myndighetenes allerede nokså beskjedne planer for å redusere klimagassutslippene sine.

Dette på tross av at transportsektoren utgjør den tredje største klimagass-synderen i Australia, og at den samme sektoren globalt sett er den raskest voksende bidragsyteren til utslipp av klimagasser.

Den partipolitisk uavhengige australske tenketanken er derfor sterkt uenig i australske myndigheters klimapolitikk, men hyller til gjengjeld Stortingets nullutslippsmål, det såkalte 2025-målet, som «det mest ambisiøse i verden» – og mener at kontrasten til Australias politikk på området knapt kunne vært større.

Richie Merzian i The Australia Institute sier det slik i en artikkel om rapporten:

«When it comes to electric car ambition, Norway is in pole position with Australia at the back of the pack, struggling to even start its engine. The upcoming electric vehicle strategy is Australia’s opportunity to play catch up, but only if it’s supported by effective policies and incentives.»