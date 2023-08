Parkering for elbil

Tunge ladekabler og trangt mellom elbilene skaper trøbbel: Ikke alle ladestasjoner er for alle

LADING SOM KREVER INNSATS: Elbilist Adrian Jektvik er en som ikke har latt seg stoppe av at mange ladestasjonene ikke er universelt utformet. Bildet ble tatt da elbil.no portrett-intervjuet Jektvik i 2019. Lenke til den saken finner du lenger ned i artikkelen. Foto: Martin Thronsen / elbil.no

Ni av ti elbilister i Norge mener det er viktig at ladestasjonene er universelt utformet. Men slik er det slett ikke alltid i virkeligheten.

I årets utgave av den store spørreundersøkelsen «Elbilisten», med nær 17.000 respondenter, ble elbilistene utfordret på hva de mener om universell utforming. Tallene var entydige.

Nær ni av ti elbilister er veldig enig eller enig i at ladestasjoner bør være universelt utformet. Kun én prosent er uenig i påstanden:

– Ladestasjoner som er universelt utformet er rett og slett bedre ladestasjoner

Tallene overrasker ikke fagrådgiver i Elbilforeningen, Lars Lund Godbolt.

– Vi i Elbilforeningen er opptatt av at ladestasjonene skal være universelt utformet fordi elbil skal være for alle, også folk med funksjonsnedsettelser, sier han.

– Men universell utforming er egentlig et gode for alle. Ladestasjoner som er universelt utformet er rett og slett bedre ladestasjoner.

Hva er universell utforming? Universell utforming betyr kort og godt at man lager produkter og omgivelser på en slik måte at de i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker

Godbolt representerer Elbilforeningen i Standard Norges ekspertkomité, som har fått i oppdrag å lage en standard for god universell utforming av ladestasjoner.

Særlig tre utfordringer går igjen på ladestasjonene:

Ladere står ofte på sokler – det gjør det vanskelig å komme til både betjening og ladekabel.

Lite plass gjør at det kan være vanskelig, eller umulig, å komme til hurtigladeren med rullestol.

Tunge ladekabler.

Og ofte kan hurtigladestasjoner være gode på én ting, men man har glemt å tenke på andre ting. Her er et eksempel:

Da Elbilforeningen begeistret besøkte ladestasjonen ved Kragerø resort, roste fagsjef Erik Lorentzen at betalingssystemet var enkelt og oversiktlig. Men mange av våre lesere reagerte på at ladekablene var svært høyt plassert og neppe tilgjengelige for alle.

Døm selv her:

– Ulovlige ladere

Freddy Ulvseth arbeider i Norges Handikapforbund som regionleder i Agder. Han har vært elbilist i mange år og forteller at livet som elbilist med handikap har blitt mye bedre.

– Stadig flere ladere er enkle å komme til fra en sittende posisjon – og vi ser også at parkeringsplasser ofte er litt større, og da det er enklere å få plass til rullestol mellom bilene.

Vi har likevel en lang vei å gå, forklarer Ulvseth:

– De fleste nye stasjoner har stort sett tenkt på dette, men jeg har ennå ikke sett planer for hvordan man skal utbedre de mange ulovlige laderne rundt omkring i landet. Jeg kaller dem ulovlige fordi de bryter loven om universell utforming.

TRANGT OM PLASSEN: Lading på Gol vinterstid kan være vakkert, men ville det vært plass til en rullestol mellom bilene? Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Han forteller at Handikapforbundet får mange henvendelser fra medlemmene om dette.

– Mange av våre medlemmer ønsker å være elbilister, men kvier seg på grunn av utfordringene med å lade. Dette er derfor et tema vi fokuserer mye på.

SIKKERHET ELLER STENGSEL? Mange hurtigladere som dette har blitt åpnet de siste årene, med stenger som skal hindre påkjørsel av laderen. Men barrieren for å komme til laderen med rullestol øker samtidig. Foto: Ståle Frydenlund / elbil.no

En elbilist som likevel ikke har latt seg stoppe på tross av tankeløshet på hurtigladestasjonene, er Adrian Jektvik, som elbil.no skrev om for noen år siden: