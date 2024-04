Første bilprodusent i Europa som gjør noe slikt: Integrerer Teslas ladenettverk i Polestar-appen

GODT NYTT FOR POLESTAR-EIERE: Polestar og Plugsurfing lanserer en ny offentlig ladetjeneste i Europa; Polestar Charge. Tjenesten inkluderer blant annet tilgang til konkurrenten Teslas enorme ladenettverk.

Nå blir det enklere for Polestar-eiere å dra på elbil-ferie.

Dette kommer frem i forbindelse med at Polestar og Plugsurfing nå har lansert en ny offentlig ladetjeneste i Europa; Polestar Charge.

Med over 650.000 kompatible ladestasjoner gir den nye ladetjenesten Polestar-eiere tilgang til de største ladenettverkene i Europa i én ladetjeneste.

Samtidig skal en valgfri månedlig abonnementsavgift på 165 kroner gi 30 prosent rabatt på mer enn 28.000 ladestasjoner for Polestar Charge-brukere.

Blid Polestar-sjef: – Enklere for Polestar-eiere å nyte livet med elbil

I en pressemelding skriver den svensk-kinesiske bilprodusenten om den nye ladetjenesten.

Polestar Charge-tjenesten gir Polestar-eiere tilgang til de største ladenettverkene i Europa i én ladetjeneste, inkludert den delen av Teslas ladenettverk som er åpent for andre elbilmerker – i tillegg til ladeselskapene Ionity, Recharge, Total, Fastned og Allego.

Sistnevnte har for øvrig akkurat inngått et strategisk samarbeid med Ford:

Den nye Polestar Charge-tjenesten kommer for øvrig beleilig i forkant av at Polestar endelig får flere modeller på markedet.

De første kundeleveransene skjer nemlig snart når europeiske kunder får utlevert SUV-ene Polestar 3 og Polestar 4 om ikke altfor lenge.

Abonnementstjenesten Polestar Charge er tilgjengelig for Polestar-eiere i følgende markeder i Europa i tillegg til i Norge:

Østerrike, Belgia, Danmark, Tyskland, Spania, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Finland, Sverige, Sveits og Storbritannia.

Polestar-sjef Thomas Ingenlath er for øvrig kledelig ubeskjeden i pressemeldingen om Polestar Charge:

– Vi vet at en viktig del av det å eie en elbil er enkel lading. Med tilgang til de største nettverkene i Europa og smart integrasjon i Google Maps, har vi gjort det enda enklere for Polestar-eiere å nyte livet med elbil i stedet for å bekymre seg for hvor de vil finne neste ladestopp.