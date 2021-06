Kjørbar elektrisk kjølebag, anyone?

Til sist bør vi vel informere om advarselen fra selskapet: «Kjøretøyet er ikke ment for barn under 17 år», står det i brukerhåndboka.

Den rommer rundt 165 liter. Har du investert i hele vogntoget, skulle du altså ha godt over 300 liter fritt til disposisjon. Det burde holde for en dag på stranden.

I tillegg har tilhengeren hendig nok et trekkehåndtak, sånn i tilfelle den elektriske trekkvogna skulle være tom for strøm, eller simpelthen ha forlatt åstedet idet eieren ble litt sliten.

For ikke å glemme: Fothvilere, slik at passasjeren du har på tilhengeren ikke skal pådra seg ymse slitasjeskader.

Og ja, parasoll og parasollholder følger også med. Ideelt for å unngå lei solbrenthet for mannfolk som nekter å bruke solkrem.

Av en eller annen grunn har kjølecruiseren tre gir. Skal vi tippe, er et av dem et krabbegir, noe som sikkert kan komme godt med sent på kvelden.

Ellers er blikk.., eh, kjøleboksen utstyrt med både speil, for- og baklys, mykt sete og horn. Og vil du riktig lene deg tilbake hjem fra stranden, er visst «sissy bar» i ryggen et mulig tilvalg.

Rekkevidden skal visstnok være på opptil 32 kilometer, men det tar vi med en grei klype salt. Noe sier oss at vekten på føreren vil spille sterkt inn her, og ytterligere noe forteller oss at den typisk ikke vil være spesielt lav …

Modellen vi har latt oss fascinere av heter CZ-HB Sport X , og i skrivende stund kan den fås via diverse amerikanske nettsjapper for i overkant av tusen amerikanske dollar.

