Klart for vinterferie: Planlegg reiseruta og de beste lademulighetene

Starter du hjemturen med å lade et kaldt batteri, kan det fort ta en halvtime før det er i stand til å imot ny og effektiv lading. Det er både dumt for lommeboka og skaper unødvendig kø.

Uansett er det lurt å hurtiglade på siste stopp før hytta, for batteriet bør være temperert for å være mest mottakelig for å ta imot strøm.

– Før du legger av gårde, bruk gjerne ElbilAppen og sjekk hvor du kan lade langs ruta. Skal du for eksempel til Trysil, hvor det er få hurtigladere og stor trafikk, er kanskje Elverum som har større kapasitet, et godt alternativ å fylle på litt, foreslår Bu.

– Vi trenger 1250 nye hurtigladere i året om vi skal holde tritt med elbilsalget fram mot 2025, for da vil det rulle over 1 million elbiler på norske veier, understreker Bu.

Før vinterferien er det verdt å merke seg at Dombås, Brokelandsheia og Lom var stedene elbilister oftest oppga at de opplevde kø i sommer. Lom er allerede oppgradert. I tillegg var også typiske vinterferiedestinasjoner i Sør-Norge som Oppdal, Lillehammer, Stryn og Geilo også på topp-ti lista over hurtigladestasjoner med kø.

Det er fortsatt mange skjær i sjøen. Ofte finner du ladestasjoner på bensinstasjonene som står godt opplyst og ligger tette som paddehatter. Men noen ganger kan det være lurt å lete etter ladestasjoner rundt handlesentre og parkeringsplasser for å unngå den store stimen langs hovedferdselsårene. Men det sjelden det er skiltet hvor de står og de er ikke alltid like logisk plassert. Det er heller ikke alltid lett å vite hvor hvor mye strøm de gir og om de i det hele tatt er i orden.

I dag starter vinterferien for mange, og veiene skal ta imot fullastede biler med ski og glade turister. Her er de beste tipsene for å planlegge turen og unngå eventuell ladekø.

