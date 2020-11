Knallsterke elbiltall rammer inn Elbilforeningens 25-årsjubileum

– Vi svarer på en mengde spørsmål om elbiler og lading. For mange er dette fortsatt upløyd mark og det er stort behov for informasjon. Det er ikke alltid bilforhandleren er like kunnskapsrik og da er det godt å ha en uavhengig forbrukerorganisasjon i ryggen, sier Christina Bu.

Fra å være en liten nisje blant entusiaster som kan alt om elbiler og hvordan den fungerer, er elbiler i ferd med å bli for alle. Det merkes godt hos Norsk elbilforening, som nå har over 80 000 medlemmer.

For 10 år siden utgjorde elbiler rundt 0,1 prosent av nybilsalget. Den enorme veksten vi har hatt hadde ingen sett for seg. En elektrisk tidsalder står foran oss – og lille Norge er i førersetet. Det er vanvittig inspirerende å være en del av, sier Christina Bu.

– Overgangen til elbiler er det viktigste tiltaket for å få ned klimagassutslippene fra veitrafikken. Nå kommer elbilene med firhjulstrekk, god plass og lang rekkevidde. Det trenger mange, og derfor vil elbilsalget i typiske distriktsfylker øke. Nå må hele Norge få være med på elbilsatsingen, uten at politikerne gjør det vanskeligere å ta grønne valg.

