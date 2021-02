Et eget samarbeidsselskap står for utleie av batteriene, og det betyr at du kan abonnere på kraftkilden.

Nio har tidligere uttalt at de skal komme med et batteri som har en kapasitet på hele 150 kWh i løpet av 2022. Dette skal kunne gi en mulig rekkevidde på inntil 100 mil målt etter den kinesiske NEDC-standarden.

Dette kan løse problemer med ladekø og ikke minst vil man alltid kunne ha et oppgradert batteri. For etter hvert som teknologien utvikler seg, kan elbilen stadig oppgraderes med lengre rekkevidde.

Selve byttet gjøres unna i løpet av tre minutter. Du kjører inn i en hall og en robot skifter batteriet, som sitter under bilen. Så er det bare å kjøre ut igjen med et friskt og fulladet batteri.

I Kina har Nio allerede etablert et par hundre byttestasjoner, som kan bytte inntil 312 batterier hver dag. Og det popper opp stadig nye hver uke. Målet er å bygge 300 slike i året med maks avstand på 20 mil mellom hver. Selskapet hevder at dagens stasjoner allerede har utført mer enn 1,5 millioner batteribytter.

Bilene er spennende i seg selv, men det er på batteriløsningen de virkelig kan skille seg ut. Dette har de kalt BaaS – Battery as a Service – og er et samarbeid mellom Nio og tre andre store selskaper, deriblant batteriprodusenten CATL.

Det betyr at vi får enda en fersk, kinesisk aktør som skal inn for å konkurrere om Ola og Karis elbilgunst. Fra før kjenner vi MG ZV, som riktignok bærer et engelsk navn. Merket slo i fra seg allerede det første året med 3720 solgte biler her hjemme. Andre vi er blitt kjent med, er Maxus, BYD, Byton, Xpeng og Hongqi.

